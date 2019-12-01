Все буває: Ірина Білик висловилася про розлучення з чоловіком і відносини з Коляденко

49-річна співачка і мама двох синів Ірина Білик зараз заміжня за 46-річним російським продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим. Вони одружилися в 2014 році, а в 2015 стали батьками синочка Табриза, якого народила сурогатна мати. У зв'язку з роботою Аслан багато часу проводить у Москві, Ірина тим часом стала все частіше з'являтися в компанії свого екс-чоловіка Дмитра Коляденка. У мережі та пресі і тут же поповзли чутки про відновлення їхніх відносин і ймовірне розлучення артистки. Ірина вперше висловилася на цю тему в інтерв'ю "Світському життю".

Співачка зазначила, що чекає приїзду чоловіка, який відбудеться через 3 дні, і не вважає, що дає йому привід для ревнощів. А Коляденко - просто її хороший друг.

"Чоловік приїде через 3 дні. Я думаю, що приводу я йому не давала, ми з Дімою просто дружимо і бачимося. Ось вчора я була в гостях у Діми, і тільки о дванадцятій ночі вийшла від нього – там була компанія, з якою ми добре проводили час. Ми просто живемо і радіємо життю!" – пояснила Білик.

Також Ірина додала, що вони з Асланом будуть готуватися до великого ювілейного туру, який пройде після її 50-річчя. Що стосується незгоди з чоловіком, то вона зізналася, що таке трапляється.

"Ну, все буває... Якщо ти чула, мені виповнюється 50 років у квітні наступного року. Аслан як раз приїде через кілька днів і ми будемо знімати відео для сольного концерту", - зазначила зірка.

Фото: Ірина Білик та Дмитро Коляденко (instagram.com/bilyk_iryna)

А от щодо віку артистка не переживає, адже вона бачить, наскільки успішні і привабливі закордонні колеги.

"Я дивлюся на своїх світових колег, яким уже за 60-70 років, тому в мене все тільки починається! Тим більше, Коляденко теж хоче ставити програму ... чекатиме, скільки грошей я йому заплачу", – додала Ірина.

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, раніше Діма Коляденко зізнався про відновлення відносин з Іриною Білик. Він розповів, що співачка - його бойова подруга, і він із задоволенням робить їй дорогі подарунки.

"Я б не сказав, що у нас романтичні стосунки – ми дружимо", - заявив шоумен.