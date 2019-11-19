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Брак вне любви: Билык намекнула на развод с мужем (видео)

STYLERПерсоны    19.11.2019 - 11:21
Брак вне любви: Билык намекнула на развод с мужем (видео)
Ирина Билык (фото: vesti.ua)

Ирина Билык разоткровенничалась о семейных ценностях

Ирина Билык намекнула на развод со своим супругом, 46-летним российским продюссером и фотографом Асланом Ахмадовым. Пара поженилась в 2014 году, но официально не афишировала союз даже после рождения совместного сына.

В 2015 году супруги стали родителями малыша, которого в европейской клинике родила суррогатная мама. Мальчика назвали Табриз Аслан оглы. Все это время Ирина и Аслан жили на две страны.

Брак вне любви: Билык намекнула на развод с мужем (видео)

Аслан Ахмадов и Ирина Билык (фото: wikipedia.org)

А в последней публикации украинской певицы в Instagram Ирина намекнула на то, что отношения дали трещину, сопроводив философские рассуждения о "браке без любви" и "жизни ради детей" грустным черно-белым фото.

"Считаю, что нужно брать все и не довольствоваться чем-то одним. Не разменивать себя на брак вне любви. А вот бывает так, что люди уже не любят друг друга, но все равно не разводятся. Иногда из-за материальных выгод, но чаще из-за детей. А вы смогли бы из-за ребенка наплевать на чувства и жить с нелюбимым человеком?" - пишет Билык.

Брак вне любви: Билык намекнула на развод с мужем (видео)

Билык намекнула на развод с мужем (скрин: instagram.com/bilyk_iryna)

К слову, Аслан Ахмадов - довольно скандальный российский фотохудожник азербайджанского происхождения. Некогда его называли "близким другом" Людмилы Гурченко.

В 2016 году Билык и Ахмадов признались, что два года назад официально поженились. Этот брак стал для Ирины первым официальным союзом, а для Аслана - третьим.

Ирина Билык с мужем и сыном (видео: YouTube/Viva)

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