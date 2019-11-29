ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Очень мощное состояние: Ирина Билык удивила признанием о ревности

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.11.2019 - 16:34
Очень мощное состояние: Ирина Билык удивила признанием о ревности
Фото: Ирина Билык с мужем Асланом (instagram.com/bilyk_iryna)

Певица рассказала, как относится к этому чувству в отношениях

Ирина Билык решила, что стоит больше общаться со своими поклонниками - и стала затрагивать в своем блоге весьма личные и откровенные темы. Так, недавно она разместила философский пост о браке и любви, в котором поклонники тут же увидели намек на трещину в отношениях с мужем певицы, российским режиссером и отцом ее сына Табриза, Асланом Ахмадовым. Это она никак не стала комментировать, однако подняла другую интересную тему - о ревности в отношениях.

На своей странице в Instagram Ирина выложила эффектный снимок, на котором она загадочно смотрит на камеру, при этом в кадр также попала часть мужской головы. Артистка рассказала, что они с мужем как раз обсуждали эту тему и поделилась своим отношением к этому чувству.

По мнению Билык, ревность - очень негативное состояние и признак собственничества.

Очень мощное состояние: Ирина Билык удивила признанием о ревности

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

"Вчера разговорились с мужем о ревности. Для меня это очень мощное деструктивное состояние, в котором замешаны самолюбие и эгоизм. Ревнующий человек находится в состоянии сильного эмоционального стресса и с трудом контролирует свои поступки. А некоторые просто таким способом показывают свое потребительское отношение к людям и собственническое желание присвоить обьект этого отношения себе. А вы ревнивый человек? Что может стать для вас поводом для ревности?" - отметила исполнительница.

Фолловеры певицы поспешили выразить свое мнение по этому вопросу в комментариях.

  • Иришка, ты БОГИНЯ!!!
  • Ужасно ревную...Но никогда не показываю этого... Бесит, когда ревнует человек, который,как минимум мне не симпатичен,мягко говоря.
  • Кто ревнует- тот дурак, а кто любит-дважды
  • Красотка
  • Ревность возникает от неуверенности в себе ! Твоё от тебя не уйдёт ,а если ушло значит не твоё
  • Бооожеее, ці очі
  • Человек не собственность другого человека...это эгоизм присвоить кого то себе...когда есть отношения надо делать так чтобы было не больно..другому..
  • Все должно быть в меру.
  • Мені здається, що людина ревнує тоді, коли відчуває брак уваги, особливо чоловік і дружина!!! Невде так важко купити букет квітів раз у місяць, але чомусь після одруження увага не потрібна

Очень мощное состояние: Ирина Билык удивила признанием о ревности

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, Ирина Билык всколыхнула признанием о своих бывших.

Будем собирать денежку: Дима Коляденко признался о возобновлении отношений с Ириной Билык "Вечные константы": Ирина Билык всколыхнула признанием о своих бывших
Новости Украины Ирина Билыкмуж
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь