Очень мощное состояние: Ирина Билык удивила признанием о ревности

Певица рассказала, как относится к этому чувству в отношениях
Ирина Билык решила, что стоит больше общаться со своими поклонниками - и стала затрагивать в своем блоге весьма личные и откровенные темы. Так, недавно она разместила философский пост о браке и любви, в котором поклонники тут же увидели намек на трещину в отношениях с мужем певицы, российским режиссером и отцом ее сына Табриза, Асланом Ахмадовым. Это она никак не стала комментировать, однако подняла другую интересную тему - о ревности в отношениях.
На своей странице в Instagram Ирина выложила эффектный снимок, на котором она загадочно смотрит на камеру, при этом в кадр также попала часть мужской головы. Артистка рассказала, что они с мужем как раз обсуждали эту тему и поделилась своим отношением к этому чувству.
По мнению Билык, ревность - очень негативное состояние и признак собственничества.
Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)
"Вчера разговорились с мужем о ревности. Для меня это очень мощное деструктивное состояние, в котором замешаны самолюбие и эгоизм. Ревнующий человек находится в состоянии сильного эмоционального стресса и с трудом контролирует свои поступки. А некоторые просто таким способом показывают свое потребительское отношение к людям и собственническое желание присвоить обьект этого отношения себе. А вы ревнивый человек? Что может стать для вас поводом для ревности?" - отметила исполнительница.
Фолловеры певицы поспешили выразить свое мнение по этому вопросу в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)
Напомним, Ирина Билык всколыхнула признанием о своих бывших.