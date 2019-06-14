"Быть глупым": беременная Лилия Подкопаева вдохновила "золотой" мотивацией

Лили Подкопаева продолжает наслаждаться отдыхом в Одессе, куда украинская спортсменка отправилась несколько дней назад. Мало того, что гимнастка стильными образами балует, так еще и делиться с многотысячной армией поклонников важной жизненной мудростью. Не стал исключением и недавний пост Олимпийской чемпионки.

Так, на своей instagram-страничке Подкопаева поделилась новым ярким фото с отдыха. Гимнастка позирует в легком летнем платье с супертрендовым в этом сезоне принтом анималье. Платье скрывает округившийся животик спортсменки. Образ дополняет кепка, а также вьетнамки на небольшой платформе. Практичный и удобный летний образ.

Стильная Лилия Подкопаева в Одессе (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Кстати, в разделе сториз на своей страничке Подкопаева также опубликовала фото с подругой и своими детьми. На снимке рядом со своей звездной мамой позируют уже повзрослевшие Вадим (12 лет) и Каролина (11 лет). Отметим, что своего сына Лилия усыновила с первым супругом – бизнесменом Тимофеем Нагорным. Через год после столь важного события Подкпаева родила девочку. На данный момент у Лилии вторая беременности – от возлюбленного, бизнесмена Игоря Дубинского.

Подкопаева с детьми и подругой на отдыхе в Одессе (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Примечательна также цитата, которой Подкопаева сопроводила свой пост. Спортсменка порассуждала о понятии свободы.

"Свобода – это возможность ошибаться, идти против ветра и мнений, падать и снова вставать, с разбега прыгать в океан, плакать, делиться той драгоценной правдой, что на сердце, быть странным и глупым, любить себя неидеального, но стремиться стать лучше", - пишет Лилия.

Поклонники Подкопаевой также поспешили прокомментировать ее новый пост:

Важные слова, мне сейчас прямо в точку!

Вы прекрасна!

Лилия, Золотая ! Восхищаюсь!

Как четко сказано!

Хорошо сказано!

Скриншот комментариев: instagram.com/podkopayeva_official

Скриншот поста: instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, ранее Лилия Подкопаева очаровала total white образом в Одессе. Тогда спортсменка подчеркнула, как же е нравится этот город.

Также отметим, что впервые о второй беременности Подкопаевой стало известно в марте этого года. Тогда спортсменка со своим женихом (бизнесмен Игорь Дубинский) посетили ежегодную церемонию награждения "Человек года" в Киеве. Спортсменку встретила ведущая программы "Світське життя" Катя Осадчая, которая первой и сообщила приятную новость общественности.