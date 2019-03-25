ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Беременная Лилия Подкопаева вышла в свет с новым женихом (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.03.2019 - 14:49
Беременная Лилия Подкопаева вышла в свет с новым женихом (фото)
Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Пока что Подкопаева не комментирует свой новый статус

Лилия Подкопаева порадовала поклонников восхитительной новостью. Стало известно, что именитая украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка 40-летняя Лилия Подкопаева ждет второго ребенка (которого родит сама). Интересно, что первой такую важную новость сообщила украинская ведущая Катя Осадчая, опубликовав на своей instagram-страничке совместно фото, на котором рядом с ведущей "Світського життя" позируют Подкопаева со своим вторым мужчиной – бизнесмен Игорь Дубинский (помолвлены).  

Осадчая встретила беременную Подкопаеву и Дубинского во время церемонии "Человек года", которая состоялась на днях в Киеве.

"Лілія Подкопаєва, вітаємо з майбутнім поповненням! Усі подробиці у Світському житті вже в суботу!!" – подписал яркий снимок Катя Осадчая.

Игорь Дубинский, Лилия Подкопаева и Катя Осадчая

Игорь Дубинский, Лилия Подкопаева и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим также, что на церемонию Подкопаева пришла в роскошном вечернем платье в пол на одно плечо. На платье – декор в виде серебряной апликации.

При этом по фото видно лишь едва округлившийся животик спортсменки. Из чего можно сделать вывод, что, скорее всего, Лилия находится на первых месяцах беременности. Как бы там ни было, пара пока что не комментирует и не разглашает эту информацию.

На своей instagram-страничке Лилия Подкопаева лишь опубликовала несколько ярких фото с церемонии, под руку и в объятьях своего избранника.

Беременная Лилия Подкопаева вышла в свет с новым женихом (фото)

Лилия Подкопаева

Дубинский и Подкопаева

Напомним, что на данный момент Лилия воспитывает двоих детей: приемного сына Вадима (родился в 2005 году) и дочь Каролину, которую гимнастка родила в ноябре 2006 года. При этом Алина родилась в браке от первого супруга Подкопаевой с бизнесменом Тимофеем Нагорным. В январе 2009 года пара разошлась.

Сейчас лилия помолвлена с Игорем Дубинским.

Напомним, ранее Катя Осадчая пленила своих подписчиков спортивным весенним look'ом.

Мы также сообщали, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили себе европейские каникулы и побывали в особенном месте Мюнхена.

Итальянское "лето" Осадчей и Горбунова умилило сеть Итальянские каникулы: Осадчая и Горбунов очаровали романтичным фотосетом
Новости Украины Катя ОсадчаяЛилия Подкопаева
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь