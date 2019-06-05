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Беременная Лилия Подкопаева очаровала фото без макияжа с "символом молодости"

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.06.2019 - 17:32
Беременная Лилия Подкопаева очаровала фото без макияжа с "символом молодости"
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка выглядит счастливой и радостной

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева не так часто балует подписчиков свежими фото в Instagram. Пользователи сети с интересом наблюдают за жизнью чемпионки, а особенно после новости о ее беременности. Так, Лилия ожидает ребенка от своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Дубинского. Пара активно проводит время вместе и много путишествует, несмотря на интересное положение знаменитости. Также Лилия не перестает очаровывать нежными образами, а ее поклонники отмечают, что беременность сделала звезду еще более женственной и очаровательной. В InstaStories она показала снимок без макияжа с букетом красных маков – символом красоты и молодости.

Лилия в компании подруги позирует на камеру и лучезарно улыбается. На ее лице не наблюдается ни грамма косметики. Она выглядит счастливой и умиротворенной.

На втором снимке спортсменка показала цветы вблизи. В подписи знаменитость сообщила, что этот букет для нее весьма символичен.

Беременная Лилия Подкопаева очаровала фото без макияжа с &quot;символом молодости&quot;

Фото: Лилия Подкопаева с подругой (instagram.com/podkopayeva_official)

"Мак символизирует неувядаемую молодость и вечное женское очарование", - отметила она, не забыв поставить ссылку на подругу и поблагодарить ее за подарок.

Беременная Лилия Подкопаева очаровала фото без макияжа с &quot;символом молодости&quot;

Фото: букет маков для Лилии Подкопаевой (instagram.com/podkopayeva_official)

Ранее Лилия Подкопаева предстала перед поклонниками в нежном образе с естественным макияжем и поделилась своими философскими мыслями.

Кстати, Лилия Подкопаева восхитила женственным образом в атласном платье на тонких бретелях в бельевом стиле, показав декольте и стройные ноги.

К слову, Лилия Подкопаева и ее возлюбленный, бизнесменом Игорь Дубинский посетили романтичный Париже и показала счастливые общие фото на фоне местных достопримечательностей.

Вот это встреча! Подкопаева показала фото из Парижа с Каменских, Потапом, Дорофеевой и Дантесом Французская романтика: беременная Лилия Подкопаева показала нежность с любимым в Париже
Новости Украины Лилия Подкопаева
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