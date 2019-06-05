Беременная Лилия Подкопаева очаровала фото без макияжа с "символом молодости"

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка выглядит счастливой и радостной

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева не так часто балует подписчиков свежими фото в Instagram. Пользователи сети с интересом наблюдают за жизнью чемпионки, а особенно после новости о ее беременности. Так, Лилия ожидает ребенка от своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Дубинского. Пара активно проводит время вместе и много путишествует, несмотря на интересное положение знаменитости. Также Лилия не перестает очаровывать нежными образами, а ее поклонники отмечают, что беременность сделала звезду еще более женственной и очаровательной. В InstaStories она показала снимок без макияжа с букетом красных маков – символом красоты и молодости.

Лилия в компании подруги позирует на камеру и лучезарно улыбается. На ее лице не наблюдается ни грамма косметики. Она выглядит счастливой и умиротворенной.

На втором снимке спортсменка показала цветы вблизи. В подписи знаменитость сообщила, что этот букет для нее весьма символичен.

Фото: Лилия Подкопаева с подругой (instagram.com/podkopayeva_official)

"Мак символизирует неувядаемую молодость и вечное женское очарование", - отметила она, не забыв поставить ссылку на подругу и поблагодарить ее за подарок.

Фото: букет маков для Лилии Подкопаевой (instagram.com/podkopayeva_official)

Ранее Лилия Подкопаева предстала перед поклонниками в нежном образе с естественным макияжем и поделилась своими философскими мыслями.

Кстати, Лилия Подкопаева восхитила женственным образом в атласном платье на тонких бретелях в бельевом стиле, показав декольте и стройные ноги.

К слову, Лилия Подкопаева и ее возлюбленный, бизнесменом Игорь Дубинский посетили романтичный Париже и показала счастливые общие фото на фоне местных достопримечательностей.