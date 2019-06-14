"Бути безглуздим": вагітна Лілія Подкопаєва надихнула "золотою" мотивацією

Лілія Подкопаєва продовжує насолоджуватись відпочинком в Одесі, куди українська спортсменка вирушила кілька днів тому. Мало того, що гімнастка стильними образами балує, так ще й ділитися з багатотисячною армією шанувальників важливою життєвою мудрістю. Не став винятком і недавній пост Олімпійської чемпіонки.

Так, на своїй instagram-сторінці Подкопаєва поділилася новим яскравим фото з відпочинку. Гімнастка позує в легкому літньому платті з супертрендовым в цьому сезоні принтом анімальє. Сукня приховує округившийся животик спортсменки. Образ доповнює кепка, а також в'єтнамки на невеликій платформі. Практичний і зручний літній образ.

Стильна Лілія Подкопаєва в Одесі (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

До речі, в розділі сторіз на своїй сторінці Подкопаєва також опублікувала фото з подругою і дітьми. На знімку поруч зі своєю зірковою мамою позують Вадим (12 років) і Кароліна (11 років). Зазначимо, що свого сина Лілія усиновила з першим чоловіком – бізнесменом Тимофієм Нагорним. Через рік після настільки важливої події Подкпаева народила дівчинку. На даний момент у Лілії друга вагітності – від коханого, бізнесмена Ігоря Дубинського.

Подкопаєва з дітьми і подругою на відпочинку в Одесі (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Примітна також цитата, яку Подкопаєва супроводжувала свій пост. Спортсменка розмірковує про поняття свободи.

"Свобода – це можливість помилятися, йти проти вітру і думок, падати і знову вставати, з розбігу стрибати в океан, плакати, ділитися тієї дорогоцінної правдою, що на серці, бути дивним і безглуздим, любити себе неідеального, але прагнути стати краще", - пише Лілія.

Шанувальники Подкопаєвої також поспішили прокоментувати її новий пост:

Важливі слова, мені зараз прямо в точку!

Ви прекрасна!

Лілія, Золота ! Захоплююся!

Як чітко сказано!

Добре сказано!

Скріншот коментарів: instagram.com/podkopayeva_official

Скріншот поста: instagram.com/podkopayeva_official

Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва зачарувала total white образом в Одесі. Тоді спортсменка наголосила, як ж е подобається це місто.

Також відзначимо, що вперше про другу вагітність Подкопаєвої стало відомо в березні цього року. Тоді спортсменка зі своїм нареченим (бізнесмен Ігор Дубінський) відвідали щорічну церемонію нагородження "Людина року" у Києві. Спортсменку зустріла ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча, яка першою і повідомила приємну новину громадськості.