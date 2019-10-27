"Было тяжело из-за зависти": соблазнительная Астафьева сделала личное признание

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Артистка долгое время страдала из-за неуверенности в себе

Даша Астафьева – одна из самых сексуальных и желанных женщин украинского шоу-бизнеса. Певица и актриса покоряет не только своими эротическими фотосессиями, а умением превращать откровенные фотосеты в произведения искусства. Поклонники неоднократно отмечали невероятную эстетику, пронизывающую ее фотоработы. Даша однажды заявила, что позировать перед камерой не так легко, как кажется со стороны. В программе "Светская жизнь" она заговорила о комплексах и женской конкуренции, с котрой ей пришлось столкнуться.

В этом году артистка стала членом жюри конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2019". Она не по наслышке знает, что такое женское соперничество.

"Я, как никто, знаю, что такое женская конкуренция. Мне всегда было очень тяжело из-за зависти, из-за женской потребности конкурировать", - заявила звезда.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Даша сделала личное признание – она долго время мучилась из-за комплексов, и лишь не так давно ей удалось избавиться от недовольства собой.

"У меня было очень много комплексов, колебаний. Но сейчас я чувствую себя хорошим человеком, красивой женщиной, хорошей мамой своих щенков. Также я чувствую себя артисткой, которую умеют слушать, которую слушают не только потому, что она красивая или с большой грудью, а потому, что люди слышат то, что я пытаюсь до них донести", - убеждена знаменитость.

Видео: YouTube/Светская жизнь

Напомним, что Даша Астафьева поделилась кадрами без макияжа и показала свои ритуалы красоты на камеру.

Также Даша Астафьева устроила урок по эротическому позированию и удивила грацией пантеры.