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Топлес и в прозрачном плаще: Астафьева сразила жарким фотосетом на столе

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.10.2019 - 17:22
Топлес и в прозрачном плаще: Астафьева сразила жарким фотосетом на столе
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица рассказала, почему любит обнажаться перед объективом фотографа

Даша Астафьева умеет так искусно и соблазнительно раздеваться на камеру, что ее эротические фотосессии поклонники давно выделили как отдельный вид искусства. За яркую красоту и неприкрытую сексуальность ее часто называют "украинской Моникой Беллуччи". Она только подтвердила свой статус одной из самых обольстительных женщин Украины, снявшись в очередном провокативном фотосете.

Даша позировала в прозрачном плаще-дождевик, под которым не обнаружилось белья – ее роскошная грудь внушительных размеров попала в кадр во всей красе. Она дополнила дерзкий образ лаковыми лосинами, идеально подчеркнувшими ее фигуру и туфлями на широком каблуке.

Волосы были гладко зачесаны назад, из аксессуаров – крупные фигурные серьги с обилием камней и кисточками. Макияж – естественный и не броский.

Топлес и в прозрачном плаще: Астафьева сразила жарким фотосетом на столе

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Артистка позировала на столе – она изящно сидела, а затем улеглась на деревянную поверхность.

"Мало говорю. Больше чувствую и переживаю. Но, вы спрашивайте. Я рядом", - оставила она подпись к кадрам.

Топлес и в прозрачном плаще: Астафьева сразила жарким фотосетом на столе

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Затем Даша поделилась философскими лирическими размышлениями в прозе, оставив чувственное послание.

"Прозрачный плащ, который расплавился в машине от солнца....Так символично. Как много людей в нашей жизни, превышая все пределы важности и значимости, закрывая собой от всех невзгод и стихий, украшая и дополняя незабываемые кадры жизни, исчезают, надламывая. Оставляют метку "здесь был я". Но, я ушел и оставил после себя тебе ... Что оставил? Мне оставил: кофе, 3/1 возвращаясь под утро в твоей обуви, держась за руки в метро. Правда, которая никому не нужна. И потолок. С маленьким окошком в небо", - написала она под серией портретных фото.

Топлес и в прозрачном плаще: Астафьева сразила жарким фотосетом на столе

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Также звезда поделилась фрагментом своего недавнего интервью, в котором рассказала, почему предпочитает обнажаться на камеру.

Топлес и в прозрачном плаще: Астафьева сразила жарким фотосетом на столе

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Вчера, в интервью: Я никогда не "пыталась" ничего снять специально. А всегда это "делала". Возможно, лучше чем остальные... И, всегда важно работать с профессионалами. С теми, кто может сделать свое дело как никто другой. Здесь можно говорить вечность. "Почему я раздеваюсь»? Потому что у меня это получается. Потому что это сложно, и "или дано, или нет". Хотите поспорить ? Просто разденьтесь. И я скажу, получилось ли это у вас..." - предложила артистка.

Топлес и в прозрачном плаще: Астафьева сразила жарким фотосетом на столе

Топлес и в прозрачном плаще: Астафьева сразила жарким фотосетом на столе

Топлес и в прозрачном плаще: Астафьева сразила жарким фотосетом на столе

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники буквально потеряли дар речи от созерцания эстетики обнаженного тела Даши. Она не смогли устоять перед ее внешностью.

  • Невероятная женщина
  • Шикарная
  • Самая лучшая грудь
  • Красуня
  • Разве законно быть настолько сексуальной?
  • Космическая дива
  • Прикид супер
  • Я дар речи потерял. Позднее спрошу
  • Дашенька, вы прекрасны
  • Как всегда обворожительна

Скриншот комментариев

Ранее Даша Астафьева откровенно призналась, почему до сих пор не замужем.

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Новости Украины Даша Астафьева
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