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Страшно красивая: Астафьева показала лицо без мейк-апа

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.10.2019 - 22:02
Страшно красивая: Астафьева показала лицо без мейк-апа
Дарья Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Даша Астафьева показала, как выглядит без макияжа

Украинская певица и актриса Дарья Астафьева решила быть предельно откровенной со своими поклонницами и рассказала, как она смывает стойкий макияж, а также показала свой внешний вид без визажа. Артистка опубликовала ролик, на котором видно лицо артистки без "грима". Видео опубликовано на официальной странице исполнительницы в Instagram.

Артистка решила поделиться со своими поклонниками, как она избавляется от стойкого макияжа профессиональной уходовой косметикой.

Астафьева на видео без макияжа (видео: instagram.com/da_astafieva)

Пользователи сети посчитали, что Даша Астафьева находится в отличной форме и выглядит красиво даже без мейк-апа:

  • Страшно красивая =)
  • Дашка, какая ты нереальная!
  • Боже, как соскучился!
  • Умница.
  • Очень красивая.
  • Ты всегда шикарная.
  • Шикарна.
  • О боже! Какая красотка!

Реакция сети на видео с Дарьей Астафьевой (скриншоты: instagram.com/da_astafieva)

Кроме того, артистка опубликовала фотографии, на которых она выглядит очень естественно и женственно – без яркого макияжа и дорогих украшений. Фанаты отметили, что это самые душевные фотографии певицы в истории ее Instagram.

Дарья Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

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