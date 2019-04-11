Божественная пластика: Даша Астафьева дала мастер-класс по эротическому позированию (видео)

Поклонники попросили провести им такой мастер-класс в живую
Даша Астафьева знает, как интриговать и приковывать взгляды своих поклонников. К слову, на instagram-страничке Даши более 360 тыс. подписчиков. И каждый ждет очередного "эротического арта" от своей любимицы. Ведь певица и актриса очень часто балует фанатов весьма откровенными и притягательными фотосессиями. Примечательно, то Даша крайне редко выкладывает что-то "вульгарное": каждая ее съемка – это действительно искусство.
Не стал исключением и один из недавних фотосетов исполнительницы. Так, Даша Астафьева опубликовала несколько видео, на которых запечатлен процесс фотосъемки. Астафьева позирует в откровенном клетчатем костюме черного цвета. В босоножках на массивных каблуках, а также в уже знакомом нам афро-парике.
К слову, певица отметила бренды. Босоножки – от Versace, а боди – от Dior.
При этом одна из самых привлекательных "фишек" новых видео – искусство позирования от Даши Астафьевой. Певица даже в шутку отметила, мол, не пора ли ей устроить мастер-класс по позированию?
Соблазнительная Даша Астафьева (видео: instagram.com/da_astafieva)
Поклонники Даши поспешили оставить комментарии:
На другом видео Астафьева и вовсе выполняет "гимнастический трюк", пытаясь удержаться на маленьком стуле. При этом не теряя пластику и грациозность!
Соблазнительная Даша Астафьева (видео: instagram.com/da_astafieva)
Также Даша показала одно фото со съемки, на котором позирует уже в белье телесного цвета, но при этом с черным крылом!
Даша Астафьева (видео: instagram.com/da_astafieva)
Напомним, ранее обнаженная Даша Астафьева показала шикарные формы.
Также Астафьева показала откровенную фотосессию для легендарного журнала Playboy.