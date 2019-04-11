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Божественная пластика: Даша Астафьева дала мастер-класс по эротическому позированию (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.04.2019 - 17:29
Божественная пластика: Даша Астафьева дала мастер-класс по эротическому позированию (видео)
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники попросили провести им такой мастер-класс в живую

Даша Астафьева знает, как интриговать и приковывать взгляды своих поклонников. К слову, на instagram-страничке Даши более 360 тыс. подписчиков. И каждый ждет очередного "эротического арта" от своей любимицы. Ведь певица и актриса очень часто балует фанатов весьма откровенными и притягательными фотосессиями. Примечательно, то Даша крайне редко выкладывает что-то "вульгарное": каждая ее съемка – это действительно искусство.

Не стал исключением и один из недавних фотосетов исполнительницы. Так, Даша Астафьева опубликовала несколько видео, на которых запечатлен процесс фотосъемки. Астафьева позирует в откровенном клетчатем костюме черного цвета. В босоножках на массивных каблуках, а также в уже знакомом нам афро-парике.

К слову, певица отметила бренды. Босоножки – от Versace, а боди – от Dior.

При этом одна из самых привлекательных "фишек" новых видео – искусство позирования от Даши Астафьевой. Певица даже в шутку отметила, мол, не пора ли ей устроить мастер-класс по позированию?

Соблазнительная Даша Астафьева (видео: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники Даши поспешили оставить комментарии:

  • Это шикарно. Многие женщины очень статичны на фотосессиях и не знают, что делать с руками, а тут за минуту десяток поз. Класс!
  • Даша, это будет бесценный подарок подписчицам! Надоела душа кошки, лицо картошки на собственных фотках))
  • Я приду только чтобы увидеть Дарью))
  • Боже, научи меня!
  • Какая Ты грациозная, Ты вообще человек?
  • Какая же Ви красивая) Смотрела Ваше интервью с Ефросининой - еще больше полюбила за Вашу откровенность!
  • Какая грация!! Я просмотрела это видел и другое - на стуле - раз триста!
  • Даша, у тебя талант!
  • Влюблена давно в тебя! Грациозная и невероятно сексуальная девочка!
  • Не, ну это нужно даже сохранить))
  • Крошкаааа!!! Дива дивная! Цем)
  • Крутая пластика, класснючая Даша)
  • Естественная и невероятная, хочется смотреть бесконечно! Все ооочень гармонично!

На другом видео Астафьева и вовсе выполняет "гимнастический трюк", пытаясь удержаться на маленьком стуле. При этом не теряя пластику и грациозность!

Соблазнительная Даша Астафьева (видео: instagram.com/da_astafieva)

Также Даша показала одно фото со съемки, на котором позирует уже в белье телесного цвета, но при этом с черным крылом!

Даша Астафьева

Даша Астафьева (видео: instagram.com/da_astafieva)

Напомним, ранее обнаженная Даша Астафьева показала шикарные формы

Также Астафьева показала откровенную фотосессию для легендарного журнала Playboy.

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