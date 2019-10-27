"Було важко через заздрість": спокуслива Астаф'єва зробила особисте зізнання

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Артистка довгий час страждала від невпевненості в собі

Даша Астаф'єва – одна з найсексуальніших і найбажаніших жінок українського шоу-бізнесу. Співачка і актриса підкорює не тільки своїми еротичними фотосесіями, а вмінням перетворювати відверті фотосети у твори мистецтва. Шанувальники неодноразово відзначали неймовірну естетику, що пронизує її фотороботи. Даша одного разу заявила, що позувати перед камерою не так легко, як здається зі сторони. У програмі "Світське життя" она заговорила про комплекси і жіночу конкуренцію, з якої їй довелося зіткнутися.

У цьому році артистка стала членом журі конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2019". Вона не з чуток знає, що таке жіноче суперництво.

"Я, як ніхто, знаю, що таке жіноча конкуренція. Мені завжди було дуже важко із-за заздрості, з-за жіночого потреби конкурувати", - заявила зірка.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Даша зробила особисте зізнання – вона довгий час мучилася через комплекси, і лише не так давно їй вдалося позбутися невдоволення собою.

"У мене було дуже багато комплексів, коливань. Але зараз я відчуваю себе хорошою людиною, красивою жінкою, доброю мамою своїх цуценят. Також я відчуваю себе артисткою, яку вміють слухати, яку слухають не тільки тому, що вона красива або з великими грудьми, а тому, що люди чують те, що я намагаюся до них донести", - переконана знаменитість.

Відео: YouTube/Світське життя

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва поділилася кадрами без макіяжу і показала свої ритуали краси на камеру.

Також Даша Астаф'єва влаштувала урок з еротичного позуванню і здивувала грацією пантери.