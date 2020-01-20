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В брюнетку за несколько секунд: Катя Осадчая поразила бьюти-экспериментом

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Ведущая отметила, что никогда в жизни не красила волосы

Катя Осадчая и Юрий Горбунов уже вернулись к трудовым будням после шикарного отпуска в райском местечке нашей планеты - на Сейшельских островах. Сейчас они уже в Киеве и не забыли поздравить поклонников с праздником Крещения, который провели по всем традициям – с кутей, песнями и в национальных костюмах. Так, ведущая примерила роскошное платье-вышиванку от украинского дизайнера Юлии Магдыч. А в новой публикации в своем Instagram звезда поразила всех ярким бьюти-экспериментом.

Катя опубликовала видео, на котором показала, как превращается из блондинки в жгучую брюнетку всего за несколько секунд. В начале ролика теледива позирует со своими природными светлыми волосами и без косметики на лице, после чего появляется в кадре с темным каре и ярким макияжем. Кстати, в таком виде она с любимым мужем посетила на днях вечеринку в столице. Очевидно, что звезда примерила парик.

"Як перетворитися на брюнетку за кілька секунд :) ніколи не фарбувала волосся, якщо експерименти, то такі )", - поделилась Осадчая.

Видео: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Мнения поклонников несколько разделились, однако большинство сошлись во мнении, что с натуральным цветом волос Катерине лучше.

  • Молодець! Ви виглядаєте дуже красива і без макіяжу! неймовірно щира і красива
  • З природнім кольором гарніше.
  • Ух какая. Прям не узнать!
  • Лучше с макияжем увы
  • Дуже круто!
  • Катруся ви гарна жінка !!!!
  • Все к лицу. Хорошо в любом цвете.
  • На мою думку з вашим природнім кольором Вам краще. Чи може звичніше
  • Катя, вы мне так нравитесь ненакрашенная! Смело! Естественно! Красиво! Такие смелые только вы и Полякова Оля!
  • Не личить(
  • Классная всегда!
  • Кльове перевтілення
  • Крутой лук
  • З природним кольором справдi краще але й це непогано

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Также ранее Катя Осадчая показала красочные кадры в ярком воздушном наряде. Фото были сделаны во время путешествия на райские Сейшелы.

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