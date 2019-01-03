"Бомжпати": Николай Тищенко собрал друзей на vip-опохмел после Нового года (фото)

Фото: Николай Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Традиционное антигламурное party каждый год собирает большое количество знаменитостей

Николай Тищенко, известный ресторатор и телеведущий, рассказал о традиции собирать друзей после празднования Нового года на вечеринку в стиле бездомных. Богатые и знаменитые персоны украинского бомонда уже несколько лет подряд наряжаются в людей асоциального поведения и в декорациях из картонных коробок, и мусора, "отрываются" под брутальные песни группы Ленингад.

Фото: Николай Тищенко не изменяет традициям (instagram.com/nikolaytyshchenko)

"Этой традиции уже много лет! 2 января весь Киев знает, где собираемся! Vip-похмелка для своих!)) Тема в этом году любимый стиль жены)) "Бомжпати". Будем танцевать под хиты "Ленинград"!", - подписал Николай свой пост.

Дресс-код вечеринки был объявлен, как free style, поэтому никаких вечерних платьев и смокингов на празднике не было. Звездные гости пришли в шапках-ушанках, старых кедах и растянутых свитерах.

Фото: Звездные гости вечеринки (instagram.com/alnamriroza)

Одна из гостей — Роза Аль-Намри тоже поделилась фото с мероприятия на своей страничке в Instagram. В рубашке с чужого плеча, в коротких зимних сапогах, из которых выглядывали цветные носки и с густо накрашенными черными кругами под глазами Роза все равно выглядела мило.

Фото: Красоту ни чем не скроешь, даже нарядом бомжа (instagram.com/alnamriroza)

А вот телеведущая тревел-шоу Орел и Решка Настя Короткая, которая опубликовала несколько видео с вечеринки в своих stories пошутила, что ей даже переодеваться не пришлось. В клетчатой рубашке и в растянутых трениках молодая мама "вспоминала молодость" вместе с супругом Андреем Бедняковым.

Скриншот: видео stories Насти Короткой (instagram.com/nastyakorotkaya)

Напомним, что недавно мы писали о том, что жена известного украинского ресторатора и телеведущего Николая Тищенко Алла Барановская вызвала бурные обсуждения в сети своим выбором наряда для новогодней вечеринки.

А еще, известный телеведущий рассказал без чего его семья не обходиться в Новый год.

Кстати, отметим, что ранее Николай Тищенко в комментарии LITE раскрыл тайны встречи Нового 2019 года.

Как встречают новый год в Европе (видео: LITE)