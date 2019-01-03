ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Бомжпаті": Микола Тищенко зібрав друзів на vip-похмел після Нового року (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.01.2019 - 09:58
"Бомжпаті": Микола Тищенко зібрав друзів на vip-похмел після Нового року (фото)
Фото: Микола Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Традиційне антигламурне party щороку збирає велику кількість знаменитостей

Микола Тищенко, відомий ресторатор та телеведучий розповів про традиції збирати друзів після святкування Нового року на вечірку в стилі бездомних. Багаті і знамениті персони українського бомонду вже кілька років поспіль вбираються у людей асоціальної поведінки і в декораціях з картонних коробок, і сміття, "відриваються" під брутальні пісні групи Ленингад.

&quot;Бомжпаті&quot;: Микола Тищенко зібрав друзів на vip-похмел після Нового року (фото)

Фото: Микола Тищенко не зраджує традиціям (instagram.com/nikolaytyshchenko)

"Цієй традиції вже багато років! 2 січня весь Київ знає, де збираємося! Vip-похмелка для своїх!)) Тема в цьому році улюблений стиль дружини)) "Бомжпаті". Будемо танцювати під хіти "Ленінград"!", - підписав Микола свій пост.

Дрес-код вечірки був оголошений, як free style, тому ніяких вечірніх суконь і смокінгів на святі не було. Зіркові гості прийшли в шапках-вушанках, старих кедах і розтягнутих светрах.

&quot;Бомжпаті&quot;: Микола Тищенко зібрав друзів на vip-похмел після Нового року (фото)

Фото: Зіркові гості вечірки (instagram.com/alnamriroza)

Одна з гостей — Роза Аль-Намрі теж поділилася фото з заходу на своїй сторінці в Instagram. У сорочці з чужого плеча, в коротких зимових чоботях, з яких визирали кольорові шкарпетки і з густо нафарбованими чорними колами під очима Роза все одно виглядала мило.

&quot;Бомжпаті&quot;: Микола Тищенко зібрав друзів на vip-похмел після Нового року (фото)

Фото: Красу ні чим не приховаєш, навіть нарядом бомжа (instagram.com/alnamriroza)

А ось телеведуча тревел-шоу Орел і Решка Настя Коротка, яка опублікувала кілька відео з вечірки в своїх stories пожартувала, що їй навіть не довелося переодягатися. У картатій сорочці і в розтягнутих треніках молода мама "згадувала молодість" разом з чоловіком Андрієм Бідняковим.

&quot;Бомжпаті&quot;: Микола Тищенко зібрав друзів на vip-похмел після Нового року (фото)

Скріншот: відео stories Насті Короткої (instagram.com/nastyakorotkaya)

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, що дружина відомого українського ресторатора і телеведучого Миколи Тищенка Алла Барановська викликала бурхливі обговорення в мережі своїм вибором наряду для новорічної вечірки.

А ще, відомий телеведучий розповів без чого його сім'я не обходитися в Новий рік.

До речі, відзначимо, що раніше Микола Тищенко в коментарі LITE розкрив таємниці зустрічі Нового 2019 року.

Як зустрічають новий рік в Європі (відео: LITE)

"Я брав із собою торбу": Микола Тищенко розповів, як його "роздягали" на вулиці "Це були 2 непростих роки": Микола Тищенко пішов з "Ревізора"
Новини України вечеринкаМикола Тищенко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся