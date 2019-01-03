"Бомжпаті": Микола Тищенко зібрав друзів на vip-похмел після Нового року (фото)

Фото: Микола Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Традиційне антигламурне party щороку збирає велику кількість знаменитостей

Микола Тищенко, відомий ресторатор та телеведучий розповів про традиції збирати друзів після святкування Нового року на вечірку в стилі бездомних. Багаті і знамениті персони українського бомонду вже кілька років поспіль вбираються у людей асоціальної поведінки і в декораціях з картонних коробок, і сміття, "відриваються" під брутальні пісні групи Ленингад.

Фото: Микола Тищенко не зраджує традиціям (instagram.com/nikolaytyshchenko)

"Цієй традиції вже багато років! 2 січня весь Київ знає, де збираємося! Vip-похмелка для своїх!)) Тема в цьому році улюблений стиль дружини)) "Бомжпаті". Будемо танцювати під хіти "Ленінград"!", - підписав Микола свій пост.

Дрес-код вечірки був оголошений, як free style, тому ніяких вечірніх суконь і смокінгів на святі не було. Зіркові гості прийшли в шапках-вушанках, старих кедах і розтягнутих светрах.

Фото: Зіркові гості вечірки (instagram.com/alnamriroza)

Одна з гостей — Роза Аль-Намрі теж поділилася фото з заходу на своїй сторінці в Instagram. У сорочці з чужого плеча, в коротких зимових чоботях, з яких визирали кольорові шкарпетки і з густо нафарбованими чорними колами під очима Роза все одно виглядала мило.

Фото: Красу ні чим не приховаєш, навіть нарядом бомжа (instagram.com/alnamriroza)

А ось телеведуча тревел-шоу Орел і Решка Настя Коротка, яка опублікувала кілька відео з вечірки в своїх stories пожартувала, що їй навіть не довелося переодягатися. У картатій сорочці і в розтягнутих треніках молода мама "згадувала молодість" разом з чоловіком Андрієм Бідняковим.

Скріншот: відео stories Насті Короткої (instagram.com/nastyakorotkaya)

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, що дружина відомого українського ресторатора і телеведучого Миколи Тищенка Алла Барановська викликала бурхливі обговорення в мережі своїм вибором наряду для новорічної вечірки.

А ще, відомий телеведучий розповів без чого його сім'я не обходитися в Новий рік.

До речі, відзначимо, що раніше Микола Тищенко в коментарі LITE розкрив таємниці зустрічі Нового 2019 року.

Як зустрічають новий рік в Європі (відео: LITE)