Тищенко, Педан, Филонова и другие ответили, без чего не представляют Новый год

Педан, Филонова, Тищенко (коллаж: LITE)

Для многих ведущих Новый год — не Новый год без аромата мандаринов и боя курантов

Популярные ведущие "Нового канала" отметили на интересный вопрос: без чего Новый год для каждого из них — не Новый год? Читайте и проверяйте, точно ли ничего не забыли подготовить в преддверии праздника!

Семейный Николай Тищенко

Николай Тищенко с супругой Аллой и сыном Давидом (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

"Новый год для меня не Новый год, если за праздничным столом не собирается вся моя семья! И если в доме не пахнет мандаринами и елкой. Кстати, обязательное условие при украшении елки — наличие фонариков, а также Деда Мороза около праздничного дерева. И еще один незаменимый атрибут моего счастливого Нового года — громкий, сочный и внушительный бой курантов!" — признался ведущий социального реалити "Ревизор с Тищенко".

Кстати, отметим, что ранее Николай Тищенко в комментарии LITE раскрыл тайны встречи Нового 2019 года.

Елена Филонова встретит Новый год с мандаринками и красной икрой

Елена Филонова (фото: instagram.com/efilonova)

"Конечно же, без мандаринок и оливье, которые обязательно должны быть на новогоднем столе. Еще для меня Новый год не Новый год, если на столе нет красной икры. И без шампанского. Звук при открытии бутылки игристого не заменишь ничем! И, пожалуй, еще один важный элемент — подарки. Я люблю получать подарки, но еще больше люблю их дарить. А также важно не забыть подобрать рождественский плейлист. Вот это Новый год, вот это праздник!" — рассказывае ведущая спецрубрики проекта "Ревизор с Тищенко" Елена Филонова.

Александр Педан устал работать в Новогоднюю ночь

Новогодний Александр Педан (фото: instagram.com/pedanos)

Ведущий проекта "Эксы" Александр Педан также планирует встретить Новый 2019 год в кругу семьи.

"Новый год не Новый год без семьи, детского смеха и подарков. А еще мандаринов и шампанского. И в этом году у меня все это будет! Я уже так устал работать в Новогоднюю ночь, что на этот раз решил остаться дома с родными. У нас уже стоит елка, частично куплены подарки. Поэтому ждем", — говорит Педан.

Елена-Кристина Лебедь, ведущая проекта "Аферисты в сетях"

Елена-Кристина Лебедь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

"Без гирлянд! Даже если нет елки, но вся комната увешана переливающимися, сияющими гирляндами — ощущение новогодней сказки гарантировано!"

Катя Павлюченко, ведущая программы "Тайный агент"

Катя Павлюченко с семьей (фото: instagram.com/katushapavluchenko)

"Родные люди рядом, новогодние мелодии, сказка "Двенадцать месяцев", фильм "Один дома", оливье, хоть я его есть и не буду, — без этого Новый год не Новый год".

Андрей Шабанов, ведущий программы "Тайный агент. Пост-шоу"

Андрей Шабанов (фото: instagram.com/shabanov.rock_n_roll)

"Без загадывания желаний в тот момент, когда бьют часы! Под 12 ударов надо обязательно загадать желания. Хорошо бы написать их на салфетке, сжечь ее, бросить пепел в бокал и выпить. Для меня Новый год без этого ритуала не Новый год!" — говорит Андрей Шабанов.

Ирина Хоменко, ведущая "Тайный агент. Пост-шоу", "Ревизор: Магазины"

Ирина Хоменко (фото: instagram.com/irina_khomenko)

"Без мандаринок, без 12 часов ночи, без спешки. Всегда перед Новым годом ты спешишь, не успеваешь что-то купить к празднику, не успеваешь найти всем подарки. А еще я помню из детства, как в коробочке конфет сверху всегда лежала бумажка и больше всего пахла конфетами, без этого чувства Новый год для меня не Новый год".

Напомним, ранее Ирина Хоменко поделилась важными правилами при выборе продуктов для новогоднего застолья. Воспользуйтесь этими советами, чтобы встретить Новый год весело, без пищевых отравлений.

Также ранее мы давали необычные рецепты популярных салатов: Селедка под шубой, Мимоза и Оливье.

Как встречают новый год в Европе (видео: LITE)