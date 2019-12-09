Богиня! Тина Кароль засветила пышную грудь и упругий пресс на пикантном фото

Украинская поп-дива Тина Кароль умеет интриговать и будоражить публику - то певица отнимает дар речи своими роскошными и эффектными нарядами, которые подчеркивают все соблазнительные изгибы ее тела, то вызывает фурор признанием о романе с Даном Баланом. На этом артистка решила не останавливаться и опубликовала на своей странице в Instagram новый пикантный снимок.

На фото Тина запечатлена в черных брюках с высокой талией и бюстгальтере такого же цвета. На одно плечо она накинула пиджак и чувственно прикрыла рот и часть лица рукой, лишь глаза пронзительно смотрят в объектив. Подобный откровенный наряд позволяет полюбоваться на пышный бюст и упругий животик звезды.

Смелый образ вызвал настоящую бурю среди поклонников Кароль и они засыпали певицу восторженными отзывами.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Вот это поворот

Шикарно

Шанель

БОГИНЯ

боже, Тина, как же тебе идут костюмы, носи чаще

Очень очень очень

Красивая

Тигрица

ох и Тиинка

Тин, ты неймовірна, супер чікса

Какая ты другая, как меняешься. Тиинаа, глаз не оторвать

Тина Григорьевна, что вы с нами делаете?

Надеюсь ты в этом будешь на голосе?

Ваааауу, пожааар

Шок-контент, офигенно!

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль в "страстном" образе засветила роскошное декольте.