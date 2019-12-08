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"Конечно, да": Кароль и Балан сделали откровенное признание о своем романе

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.12.2019 - 09:31
"Конечно, да": Кароль и Балан сделали откровенное признание о своем романе
Тина Кароль и Дан Балан (Фото: instagram.com/tina_karol)

Звезды ответили на волнующий вопрос своих поклонников

Популярная украинская певица Тина Кароль и молдавский певец Dan Balan впервые признались, что между ними действительно роман.

Свои отношения они прокомментировали во время интервью Кате Осадчей в ее авторской программе "Світське життя".

Когда ведущая спросила: "Между вами все еще ухаживания или уже роман?", Кароль замялась, а Dan Balan смело ответил: "Конечно, да, роман! Роман написанный рукой гения".

&quot;Конечно, да&quot;: Кароль и Балан сделали откровенное признание о своем романеФото: Dan Balan, Тина Кароль и Катя Осадчая (Кадр из сюжета)

Отметим, что окончательным поводом для слухов о романе Кароль и Балана стало их недавнее выступление на M1 Music Awards.

Во время музыкальной премии пара в один микрофон трогательно исполнила композицию "Домой". Губы Тины и Дана были буквально в миллиметре друг от друга.

Дан Балан признался, что эта пикантная идея была предложена именно Тиной Кароль.

"Она мне позвонила в три утра, я спал. Говорит: "У меня такая идея – что если мы используем один микрофон на двоих?", а я говорю: "Тина, спим, утром поговорим". Просыпаюсь, а у меня визуализация!" – рассказал певец.

Напомним, что симпатия между Кароль и Баланом возникла еще во время съемок "Голосу країни". Молдавский артист на протяжении всего сезона смущал Тину откровенными ухаживаниями и задаривал ее подарками.

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