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Богиня! Тіна Кароль засвітила пишні груди і пружний прес на пікантному фото

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Співачка розбурхала фанатів відвертим образом

Українська поп-діва Тіна Кароль вміє інтригувати і розбурхувати публіку - то співачка забирає дар мови своїми розкішними і ефектними нарядами, які підкреслюють всі спокусливі вигини її тіла, то викликає фурор визнанням про роман з Даном Баланом. На цьому артистка вирішила не зупинятися і опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий пікантний знімок.

На фото Тіна відображена в чорних брюках з високою талією і бюстгальтері такого ж кольору. На одне плече вона накинула піджак і чуттєво прикрила рот і частину обличчя рукою, лише очі пронизливо дивляться в об'єктив. Такий відвертий наряд дозволяє помилуватися на пишний бюст і пружний животик зірки.

Сміливий образ викликав справжню бурю серед шанувальників Кароль і вони засипали співачку захопленими відгуками.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Ось це поворот
  • Шикарно
  • Шанель
  • БОГИНЯ
  • боже, Тіна, як же тобі йдуть костюми, носи частіше
  • Дуже дуже дуже
  • Красива
  • Тигриця
  • ох і Тиинка
  • Тін, ти неймовірна, супер чікса
  • Яка ти інша, як змінюєшся. Тиинаа, очей не відірвати
  • Тіна Григорівна, що ви з нами робите?
  • Сподіваюсь ти будеш на голосі?
  • Ваааауу, пожааар
  • Шок-контент, офігенно!

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль у "пристрасному" образі засвітила розкішне декольте.

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