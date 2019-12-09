Богиня! Тіна Кароль засвітила пишні груди і пружний прес на пікантному фото

Співачка розбурхала фанатів відвертим образом
Українська поп-діва Тіна Кароль вміє інтригувати і розбурхувати публіку - то співачка забирає дар мови своїми розкішними і ефектними нарядами, які підкреслюють всі спокусливі вигини її тіла, то викликає фурор визнанням про роман з Даном Баланом. На цьому артистка вирішила не зупинятися і опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий пікантний знімок.
На фото Тіна відображена в чорних брюках з високою талією і бюстгальтері такого ж кольору. На одне плече вона накинула піджак і чуттєво прикрила рот і частину обличчя рукою, лише очі пронизливо дивляться в об'єктив. Такий відвертий наряд дозволяє помилуватися на пишний бюст і пружний животик зірки.
Сміливий образ викликав справжню бурю серед шанувальників Кароль і вони засипали співачку захопленими відгуками.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль у "пристрасному" образі засвітила розкішне декольте.