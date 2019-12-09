Богиня! Тіна Кароль засвітила пишні груди і пружний прес на пікантному фото

Українська поп-діва Тіна Кароль вміє інтригувати і розбурхувати публіку - то співачка забирає дар мови своїми розкішними і ефектними нарядами, які підкреслюють всі спокусливі вигини її тіла, то викликає фурор визнанням про роман з Даном Баланом. На цьому артистка вирішила не зупинятися і опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий пікантний знімок.

На фото Тіна відображена в чорних брюках з високою талією і бюстгальтері такого ж кольору. На одне плече вона накинула піджак і чуттєво прикрила рот і частину обличчя рукою, лише очі пронизливо дивляться в об'єктив. Такий відвертий наряд дозволяє помилуватися на пишний бюст і пружний животик зірки.

Сміливий образ викликав справжню бурю серед шанувальників Кароль і вони засипали співачку захопленими відгуками.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ось це поворот

Шикарно

Шанель

БОГИНЯ

боже, Тіна, як же тобі йдуть костюми, носи частіше

Дуже дуже дуже

Красива

Тигриця

ох і Тиинка

Тін, ти неймовірна, супер чікса

Яка ти інша, як змінюєшся. Тиинаа, очей не відірвати

Тіна Григорівна, що ви з нами робите?

Сподіваюсь ти будеш на голосі?

Ваааауу, пожааар

Шок-контент, офігенно!

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль у "пристрасному" образі засвітила розкішне декольте.