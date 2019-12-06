Рок-звезда: Тина Кароль в лаковых легинсах и алой блузе удивила дерзким образом

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина появилась перед камерами в неожиданном образе

Тина Кароль не перестает удивлять поклонников многообразием своих “проявлений”. Во время прямых эфиров шоу Танцы со звездами 2019 украинская исполнительница каждый вечер блистала в роскошных вечерних платьях, демонстрирующих все достоинства ее фигуры. Теперь же Кароль решила “показать свой характер” с другой стороны.

Так, на днях Тина выпустила уникальную аудиокнигу под названием “Рождественская история”. Отмечается, что AppleMusic впервые в Украине выпустил формат аудиокниги! Книгу Кароль озвучила вместе с голосом канала “1+1” Сергеем Могилевским. Состоит она из девяти глав, в которых певица рассказывает о Рождестве в доступной для детей форме, исполняет колядки и щедривки.

Фото: пресс-служба певицы

“В Украине формат детской аудиокниги отсутствует. В то же время за границей он популярнее музыки и отлично работает в образовательных целях. Например, аудиокнигами, которые выдают в школе, мой сын Вениамин по дороге домой закрепляет пройденный за день материал. Он вдохновил меня на запись такой книги для украинских детей и школьников, уверена, он тоже будет с удовольствием слушать "Рождественскую историю". В каком-то смысле, я сделала ее ради него, чтобы не забывал родной язык, пока находится в Англии. Уверена, эта книга понравится многим деткам в Украине, ведь она рассказывает о борьбе добра и зла, о том, что в этой жизни есть противоречия, трения, но никогда нельзя сдаваться, и всегда идти к своей цели”, - говорит Тина Кароль.

Для презентации аудиокниги Кароль выбрала “роковый” образ в черно-красных тонах - беспроигрышная классика.

Так, перед камерами Тина блистала в обтягивающих черных легинсах с лаковым блеском. Образ довершает красная блуза без рукавов, с рюшами. На ногах - черные ботинки на белой шнуровке.

Тина Кароль (фото: пресс-служба)

Печатная версия книги “Рождественская история” была издана в 2015 году, и теперь накануне гала-концертов “Різдвяна історія з Тіною Кароль” певица возродила книгу своим голосом.

“Для меня Новый год - это обычный день, отсчет нового витка, а вот настоящий праздник, конечно, это Рождество. В своем время на канале 1+1 вышел музыкальный фильм о Рождестве, после чего было несколько концертных туров по его мотиву. Сейчас я хочу внести свою лепту в образование детей на эту тему. А пройденные знания сможем закрепить в Киеве на гала-концертах, так сказать, в большом кругу друзей и своих кумиров. 22, 23, 24 декабря к “Різдвяній історії з Тіною Кароль" присоединяться лучшее апртисты нашей страны - MONATIK, "Время и Стекло", The Hardkiss, Дзидзьо, KAZKA, "Беz Обмежень", Олег Скрипка и группа "Воплі Відоплясова", Michelle Andrade, KHAYAT, звезды "Голосу країни", "Женский квартал", участники "Танців з зірками", оркестр Вооруженных сил Украины, ансамбль "Калина" и не только. Пока живы традиции, жива и страна", - подытожила Тина Кароль.

Напомним, ранее Тина Кароль в "страстном" образе засветила роскошное декольте.