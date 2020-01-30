"Богиня!" Леся Никитюк сверкнула пышным бюстом в бикини

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая похвасталась аппетитными формами на отдыхе

Леся Никитюк продолжает наслаждаться пляжным отдыхом в Абу-Даби (ОАЭ). куда отправилась вместе с подругой Лией. Девушки активно загорают, занимаются спортом и весело проводят время, не забывая выкладывать в сеть красочные фото. Впрочем, одним из кадров ведущая просто-таки ошеломила поклонников, ведь на нем она запечатлена с округлившимся "беременным" животиком! Таким образом Леди Ле в очередной раз продемонстрировала свое незаурядное чувство юмора.

А вот свежим кадром Никитюк не на шутку завела пользователей сети - девушка сфотографировала себя на пляже. Кадр вышел по-настоящему жарким, ведь Леся позирует лишь в бикини песочного оттенка, которое выгодно подчеркнуло ее аппетитный бюст. Эффектный пляжный лук завершают яркий макияж и красивые украшения.

В подписи звезда поделилась полезным лайфхаком, как сделать красивое фото себя на пляже.

"Як сфоткати саму себе? Записуйте поки я добра. Виставляєте таймер на фото (10сек) натискаєте пуск і швидко засовуєте телефон в пісок до середини. Фото готове #самафото", - рассказала Никитюк.

Полностью фото можно увидеть тут

Поклонники не смогли пройти мимо горячего кадра и засыпали Лесю восхищенными комплиментами и впечатленными отзывами.

Топовая

А де пункт- втягнути пузік після коктейля

Вы лучшая

Я так же делаю всегда!

я так понимаю , у вас был отдельный чемодан с купальниками...

Красуня

Дякую за лайфхак!!! Треба до літа натренуватись!!! А Ви, Лесюнька,на фото дуже гарна!

Богиня

Красота писанная

Гарна дівчинка

Стройная , красивенькая. Леся, Вы очень похорошели

А теперь давайте мастер класс, как вытрусить песок из разъема для наушников и зарядки)) фото красивое конечно

Бомба Ракета

Леееесяяя, секс на каждом изгибе

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк взбудоражила сеть бесконечными стройными ногами на снимке из спальни.