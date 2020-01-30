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"Богиня!" Леся Никитюк сверкнула пышным бюстом в бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.01.2020 - 13:36
"Богиня!" Леся Никитюк сверкнула пышным бюстом в бикини
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая похвасталась аппетитными формами на отдыхе

Леся Никитюк продолжает наслаждаться пляжным отдыхом в Абу-Даби (ОАЭ). куда отправилась вместе с подругой Лией. Девушки активно загорают, занимаются спортом и весело проводят время, не забывая выкладывать в сеть красочные фото. Впрочем, одним из кадров ведущая просто-таки ошеломила поклонников, ведь на нем она запечатлена с округлившимся "беременным" животиком! Таким образом Леди Ле в очередной раз продемонстрировала свое незаурядное чувство юмора.

А вот свежим кадром Никитюк не на шутку завела пользователей сети - девушка сфотографировала себя на пляже. Кадр вышел по-настоящему жарким, ведь Леся позирует лишь в бикини песочного оттенка, которое выгодно подчеркнуло ее аппетитный бюст. Эффектный пляжный лук завершают яркий макияж и красивые украшения.

В подписи звезда поделилась полезным лайфхаком, как сделать красивое фото себя на пляже.

"Як сфоткати саму себе? Записуйте поки я добра. Виставляєте таймер на фото (10сек) натискаєте пуск і швидко засовуєте телефон в пісок до середини. Фото готове #самафото", - рассказала Никитюк.

&quot;Богиня!&quot; Леся Никитюк сверкнула пышным бюстом в бикини

Полностью фото можно увидеть тут

Поклонники не смогли пройти мимо горячего кадра и засыпали Лесю восхищенными комплиментами и впечатленными отзывами.

  • Топовая
  • А де пункт- втягнути пузік після коктейля
  • Вы лучшая
  • Я так же делаю всегда!
  • я так понимаю , у вас был отдельный чемодан с купальниками...
  • Красуня
  • Дякую за лайфхак!!! Треба до літа натренуватись!!! А Ви, Лесюнька,на фото дуже гарна!
  • Богиня
  • Красота писанная
  • Гарна дівчинка
  • Стройная , красивенькая. Леся, Вы очень похорошели
  • А теперь давайте мастер класс, как вытрусить песок из разъема для наушников и зарядки)) фото красивое конечно
  • Бомба Ракета
  • Леееесяяя, секс на каждом изгибе

&quot;Богиня!&quot; Леся Никитюк сверкнула пышным бюстом в бикини

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк взбудоражила сеть бесконечными стройными ногами на снимке из спальни.

Вот так неожиданность: Леся Никитюк засветила "беременный" животик Сколько всего: Леся Никитюк поделилась летними бьюти-лайфхаками
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