Фигура – супер: Леся Никитюк оголила бесконечные ножки на "постельном" фото

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая засветила в кадре стройные ножки

Леся Никитюк продолжает отдыхать и веселиться в Арабских Эмиратах в компании подруги, певицы Лии. Девушки чередуют расслабленный пляжный отдых с различными активностями, среди которых есть весьма экзотичные и новаторские виды спорта. Каждый день – новое занятие и незабываемые впечатления. Также Леся не упускает возможности полакомиться местными гастрономическими изысками, что, впрочем, никак не сказывается на ее стройной фигуре.

На свежей серии снимков "Леди Ле" решила соблазнить поклонников бесконечными ногами. Она не раз получала комплименты именно этой части тела, ведь точеная фигура теледивы была и остается предметом восторга и зависти.

Леся расположилась на кровати в своем номере в ярком платье "сочного" цвета фуксии и остроносых туфлях на каблуке. Она собрала гладкую прическу в высокий хвост и кокетливо приподняла подол наряда, чтобы похвастать длинной ножек.

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ану напишіть мені коментах як проходить ваш день, використовуючи емодзі", - предложила ведущая и сама поставила множество значков, обозначающих различные блюда, ведь Леся не скрывает, что любит вкусно поесть.

Но поклонников больше заинтересовали формы "Леди Ле". Они с нескрываемым восторгом начали писать для нее комплименты.

У Вас фігура супер!

Ножки - супер! Всегда ими любуюсь!

Гарні ніжки!

Хотим твои ноги больше и чаще

Красавица

Боже, ну де ти взяла такі ноги?

Блин, какие классные длинные и худые ноги! Очень круто!

Ох, Леся, вот же ноги

А ноги-ноги-ноги-ноги даются лишь немногим

Вот это ноги. Шикарная женщина - богиня!

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк в пестром летнем наряде поделилась своими личными бьюти-лайфхаками.