"Богиня!" Леся Нікітюк блиснула пишним бюстом в бікіні

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча похвалилася апетитними формами на відпочинку

Леся Нікітюк продовжує насолоджуватися пляжним відпочинком в Абу-Дабі (ОАЕ). куди вирушила разом з подругою Лією. Дівчата активно засмагають, займаються спортом і весело проводять час, не забуваючи викладати в мережу барвисті фото. Втім, одним з кадрів ведуча просто-таки приголомшила шанувальників, адже на ньому вона відображена з кругленьким "вагітним" животиком! Таким чином Леді Ле в черговий раз продемонструвала своє неабияке почуття гумору.

А ось свіжим кадром Нікітюк не на жарт завела користувачів мережі - дівчина сфотографувала себе на пляжі. Кадр вийшов по-справжньому спекотним, адже Леся позує лише в бікіні пісочного відтінку, яке вигідно підкреслило її апетитний бюст. Ефектний пляжний лук завершують яскравий макіяж і гарні прикраси.

У підпису зірка поділилася корисним лайфхаком, як зробити гарне фото себе на пляжі.

"Як сфоткати саму себе? Записуйте поки я добра. Виставляєте таймер на фото (10сек) натискаєте пуск і швидко засовуєте телефон в пісок до середини. Фото готове #самафото", - розповіла Нікітюк.

Повністю фото можна побачити тут

Шанувальники не змогли пройти повз гарячого кадру і засипали Лесю захопленими компліментами і враженими відгуками.

Топова

А де пункт - втягнути пузік після коктейлю

Ви найкраща

Я так само роблю завжди!

я так розумію , у вас був окремий валізу з купальниками...

Красуня

Дякую за лайфхак!!! Треба до літа натренуватись!!! А Ви, Лесюнька,на фото дуже гарна!

Богиня

Краса писанная

Гарна дівчинка

Струнка , гарненька. Леся, Ви дуже покращали

А тепер давайте майстер клас, як витрусити пісок з роз'єму для навушників і зарядки)) гарне фото звичайно

Бомба Ракета

Леееесяяя, секс на кожному вигині

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк розбурхала мережу нескінченними стрункими ногами на знімку із спальні.