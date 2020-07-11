Богиня лаванды: Осадчая в нежном платье-футляре покорила стройностью на впечатляющих фото

Ведущая позировала в одном из живописнейших мест Киева
Катя Осадчая вернулась после карантина к активной работе и съемкам. Недавно она заинтриговала намеком на старт нового совместного проекта с мужем Юрием Горбуновым. Невзирая на жаркую погоду, съемочный процесс проходит по графику, а это значит, что Катя блистает в кадре, меняя эффектные наряды. Она поделилась фото с одной из живописнейших локаций Киева – смотровой площадки Андреевской церкви на Подоле.
Катя выбрала для съемки платье-футляр лилового оттенка на тонких бретелях с "кулиской" в области декольте от украинского бренда the Coat. Она довершила образ лаконичными лодочками молочного цвета. Волосы ведущая собрала сзади и завила в крупные аккуратные локоны. На одном из кадров рядом с Катей можно увидеть Юрия, который о чем-то рассказывает на камеру.
"Виды Киева", - на английском языке подписала она пейзажное фото. "Снимаем и снимаем", - отметила ведущая под кадром из авто, которое разместила в "сторис".
Катя Осадчая показала красочные виды летнего Киева (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники оценили в первую очередь образ звезды и насладились видами столицы за ее спиной.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделилась красочными фотооткрытками со Львовщины.