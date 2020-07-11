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Богиня лаванди: Осадча в ніжній сукні-футлярі підкорила стрункістю на вражаючих фото

Автор: Ольвія Агаркова

Ведуча позувала в одному з наймальовничіших місць Києва

Катя Осадча повернулася після карантину до активної роботи і зйомок. Нещодавно вона заінтригувала натяком на старт нового спільного проекту з чоловіком Юрієм Горбуновим. Незважаючи на спекотну погоду, знімальний процес проходить за графіком, а це значить, що Катя блищить в кадрі, змінюючи ефектні вбрання. Вона поділилася фото з однієї з наймальовничіших локацій Києва – оглядового майданчика Андріївської церкви на Подолі.

Катя вибрала для зйомки плаття-футляр лілового відтінку на тонких бретелях з "куліскою" в області декольте від українського бренду the Coat. Вона довершила образ лаконічними човниками молочного кольору. Волосся ведуча зібрала ззаду і завила в великі акуратні локони. На одному з кадрів поряд з Катею можна побачити Юрія, який про щось розповідає на камеру.

"Види Києва", - англійською мовою підписала вона пейзажне фото. "Знімаємо і знімаємо", - зазначила ведуча під кадром з авто, яке розмістила в "сторіс".

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Катя Осадча показала барвисті види літнього Києва (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники оцінили в першу чергу образ зірки і насолодилися видами столиці за її спиною.

  • Така мила
  • Красиво!
  • Ви,Катю,як завжди чарівна і колір Вам пасує
  • Дуже гарне плаття!
  • Супер
  • Чарівна
  • Яка сукня
  • Так красиво
  • Катюша чарівність
  • Дуже гарне фото,Ваша сукня яскрава,прекрасна
  • Богиня лаванди

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов поділилася барвистими фотолистівками зі Львівщини.

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