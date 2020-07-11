Богиня лаванди: Осадча в ніжній сукні-футлярі підкорила стрункістю на вражаючих фото

Ведуча позувала в одному з наймальовничіших місць Києва
Катя Осадча повернулася після карантину до активної роботи і зйомок. Нещодавно вона заінтригувала натяком на старт нового спільного проекту з чоловіком Юрієм Горбуновим. Незважаючи на спекотну погоду, знімальний процес проходить за графіком, а це значить, що Катя блищить в кадрі, змінюючи ефектні вбрання. Вона поділилася фото з однієї з наймальовничіших локацій Києва – оглядового майданчика Андріївської церкви на Подолі.
Катя вибрала для зйомки плаття-футляр лілового відтінку на тонких бретелях з "куліскою" в області декольте від українського бренду the Coat. Вона довершила образ лаконічними човниками молочного кольору. Волосся ведуча зібрала ззаду і завила в великі акуратні локони. На одному з кадрів поряд з Катею можна побачити Юрія, який про щось розповідає на камеру.
"Види Києва", - англійською мовою підписала вона пейзажне фото. "Знімаємо і знімаємо", - зазначила ведуча під кадром з авто, яке розмістила в "сторіс".
Катя Осадча показала барвисті види літнього Києва (фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальники оцінили в першу чергу образ зірки і насолодилися видами столиці за її спиною.
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Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов поділилася барвистими фотолистівками зі Львівщини.