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Не хуже Тосканы: Осадчая и Горбунов показали яркие фото с путешествия по Львовщине

Пятница 10 июля 2020 10:38
Не хуже Тосканы: Осадчая и Горбунов показали яркие фото с путешествия по Львовщине
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Звездная пара продолжает изучать красоты родной страны

Пока большинство границ все еще закрыты из-за пандемии коронавируса, звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов отказываются сидеть дома и решили изучать красоту родной страны. Семейство уже побывало в красивых и интересных местах Киевщины, а теперь решили отправиться на Львовщину. Живописными кадрами из поездки они поделились на своих страничках в Instagram.

Влюбленные посетили Свиржский замок, где снимали фильм "Д'Артаньян и три мушкетера". Катя и Юрий позировали на его фоне, мило держась за руки и счастливо улыбаясь.

"Свірський замок.15-17 ст. Тут до речі знімали Дартаньяна і трьох мушкетерів!" - отметил шоумен.

Не хуже Тосканы: Осадчая и Горбунов показали яркие фото с путешествия по ЛьвовщинеНе хуже Тосканы: Осадчая и Горбунов показали яркие фото с путешествия по Львовщине

Для путешествия супруги выбрали удобные повседневные образы. Так, Горбунов был в черных штанах, футболке с принтом и джинсовой куртке. А его жена отдала предпочтение джинсам, белой футболке и красному кардигану, дополнив лук кроссовками. Кроме того, Осадчая по своему обыкновению не стала делать макияж в поездке, а волосы просто собрала в хвост.

Не хуже Тосканы: Осадчая и Горбунов показали яркие фото с путешествия по ЛьвовщинеНе хуже Тосканы: Осадчая и Горбунов показали яркие фото с путешествия по ЛьвовщинеНе хуже Тосканы: Осадчая и Горбунов показали яркие фото с путешествия по Львовщине

Катя Осадчая и Юрий Горбунов очаровали яркими фото с путешествия по Украине (фото: instagram.com/kosadcha)

"Моя найкрасивіша країна! Цьго літа відкриваємо по новому для себе Україну, Львівщина нічим не гірша за Тоскану", - написала Катя.

Пользователи сети восхищаются красотами Украины и очаровательной парой.

  • Гарно!
  • Чудова пара
  • Точно не гірша
  • Обожнюю вас
  • Классные, любуюсь
  • Це до поки не відкриються кордони?
  • Дуже гарне місце, теж там була, нажаль дуже запущено
  • Карантин це шанс того, що люди оцінять все своє навколо! Стануть більше ессенсеалістами, коли непотрібне непотрібно
  • Гарно, але не перебільшуй!
  • Класно, що «відомі» люди пропагують відпочинок в Україні, хоч і з невеселих причин. Тут справді купа неймовірних місць! Ще б ціни трохи менші, а сервіс я інфраструктуру кращі..

Не хуже Тосканы: Осадчая и Горбунов показали яркие фото с путешествия по Львовщине

Скриншот комментариев

Ранее Юрий Горбунов и Катя Осадчая в вышиванке взбудоражили сеть фото с сыночком Иваном.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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