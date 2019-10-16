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В боди и прозрачной юбке: Слава из НеАнгелов сверкнула стройными ножками в эффектном наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.10.2019 - 12:41
В боди и прозрачной юбке: Слава из НеАнгелов сверкнула стройными ножками в эффектном наряде
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Артистка показала шикарный концертный лук

Слава Каминская из группы НеАнгелы умеет поразить и заинтриговать поклонников пикантными фото и необычными образами. К примеру ,недавно она взбудоражила сеть, появившись в образе сексапильной невесты - впрочем, в комментариях звезда заверила фанов, что совсем не спешит снова под венец. Недавно НеАнгелы выпустили новый альбом и Слава и Вика отправились в масштабный тур в его поддержку.

На своей странице в Instagram певица показала роскошный аутфит с концерта группы в Полтаве. Слава красуется у зеркала в черном боди и пышной прозрачной юбке с оборками. Подобный наряд позволяет полюбоваться на длинные стройные ножки артистки и ее точеную талию. Дополняют эффектный образ яркий макияж и распущенные волосы.

"Несмотря на мое лицо на фото ( фото у меня единственное с сегодняшнего концерта ) я счастлива. Полтава - любовь. Когда на сцене ты, как дома. спасибо за атмосферу и уют!" - прокомментировала Каминская.

В боди и прозрачной юбке: Слава из НеАнгелов сверкнула стройными ножками в эффектном наряде

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Подписчикам очень понравился образ певицы и они поспешили оставить свои восхищенные отзывы.

  • Спасибо и Вам вы шикарны
  • Вы безумно огненная,легкая,таинственная,уединенная и голос просто
  • Красивая!!! Шикарная!!!
  • Слава, вы крутая! Огонь)
  • Какие у вас шикарные ноги
  • Слава, вы шикарны!
  • Ноооооооооги
  • Красотулька!!!!!
  • Вы просто Богиня !!!! Красотка и талантливая певица!!!!
  • Вот это фигура!!!!
  • Ну просто неприлично-длинные ноги)
  • Безумно красивая! Я была на концерте и ты там была королевой
  • Ваууу, вауууу, какой образ шикарный!!! Глаз не отвести!!!

В боди и прозрачной юбке: Слава из НеАнгелов сверкнула стройными ножками в эффектном наряде

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава Каминская поделилась атмосферными фото из Чернобыля, где побывала с друзьями.

"Незабываемые эмоции": Слава Каминская поделилась атмосферными фото из Чернобыля "Собралась замуж?" Слава из НеАнгелов взбудоражила сеть фото сексуальной невесты
Новости Украины НеАнгелынарядСлава Каминская
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