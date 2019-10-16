В боди и прозрачной юбке: Слава из НеАнгелов сверкнула стройными ножками в эффектном наряде

Артистка показала шикарный концертный лук
Слава Каминская из группы НеАнгелы умеет поразить и заинтриговать поклонников пикантными фото и необычными образами. К примеру ,недавно она взбудоражила сеть, появившись в образе сексапильной невесты - впрочем, в комментариях звезда заверила фанов, что совсем не спешит снова под венец. Недавно НеАнгелы выпустили новый альбом и Слава и Вика отправились в масштабный тур в его поддержку.
На своей странице в Instagram певица показала роскошный аутфит с концерта группы в Полтаве. Слава красуется у зеркала в черном боди и пышной прозрачной юбке с оборками. Подобный наряд позволяет полюбоваться на длинные стройные ножки артистки и ее точеную талию. Дополняют эффектный образ яркий макияж и распущенные волосы.
"Несмотря на мое лицо на фото ( фото у меня единственное с сегодняшнего концерта ) я счастлива. Полтава - любовь. Когда на сцене ты, как дома. спасибо за атмосферу и уют!" - прокомментировала Каминская.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Подписчикам очень понравился образ певицы и они поспешили оставить свои восхищенные отзывы.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, Слава Каминская поделилась атмосферными фото из Чернобыля, где побывала с друзьями.