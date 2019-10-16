В боди и прозрачной юбке: Слава из НеАнгелов сверкнула стройными ножками в эффектном наряде

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Артистка показала шикарный концертный лук

Слава Каминская из группы НеАнгелы умеет поразить и заинтриговать поклонников пикантными фото и необычными образами. К примеру ,недавно она взбудоражила сеть, появившись в образе сексапильной невесты - впрочем, в комментариях звезда заверила фанов, что совсем не спешит снова под венец. Недавно НеАнгелы выпустили новый альбом и Слава и Вика отправились в масштабный тур в его поддержку.

На своей странице в Instagram певица показала роскошный аутфит с концерта группы в Полтаве. Слава красуется у зеркала в черном боди и пышной прозрачной юбке с оборками. Подобный наряд позволяет полюбоваться на длинные стройные ножки артистки и ее точеную талию. Дополняют эффектный образ яркий макияж и распущенные волосы.

"Несмотря на мое лицо на фото ( фото у меня единственное с сегодняшнего концерта ) я счастлива. Полтава - любовь. Когда на сцене ты, как дома. спасибо за атмосферу и уют!" - прокомментировала Каминская.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Подписчикам очень понравился образ певицы и они поспешили оставить свои восхищенные отзывы.

Спасибо и Вам вы шикарны

Вы безумно огненная,легкая,таинственная,уединенная и голос просто

Красивая!!! Шикарная!!!

Слава, вы крутая! Огонь)

Какие у вас шикарные ноги

Слава, вы шикарны!

Ноооооооооги

Красотулька!!!!!

Вы просто Богиня !!!! Красотка и талантливая певица!!!!

Вот это фигура!!!!

Ну просто неприлично-длинные ноги)

Безумно красивая! Я была на концерте и ты там была королевой

Ваууу, вауууу, какой образ шикарный!!! Глаз не отвести!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава Каминская поделилась атмосферными фото из Чернобыля, где побывала с друзьями.