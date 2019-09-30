Джинсы на размер меньше: Слава из НеАнгелов позабавила веселым фото

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица призналась в случившемся курьезе

Яркая и остроумная Слава Каминская умеет незаурядно пошутить и повеселить поклонников. Несмотря на развод с мужем, певица не унывает и живет насыщенной жизнью. Впрочем, недавно она все же удивила поклонников откровениями на тему отношений и конфликтов в паре. Однако новая публикация в Instagram звезды - вновь позитивная и даже забавная.

Слава опубликовала снимок, на котором она сидит на лавочке в парке и весело смеется. На артистке джинсы и джинсовая курточка, а также слипперы на ногах. Как призналась участница группы НеАнгелы, с ней произошла курьезная ситуация.

"Тот случай, когда поверила в себя и надела джинсы из плотного котона на размер меньше. Смешно, но ..." - прокомментировала исполнительница.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Подписчики с юмором отреагировали на признание Славы и оставили ей шутливые комментарии.

Но чувствуется давление в булках

Вы ещё и смеётесь при этом))) я вздохнуть не могу))

Что? Лопнули?

Моя красавица

Бывает

смешно, но жим-жим

Любимка...правильно и сделала, всегда нужно верить в себя, даже когда "джинсы трещат по швам"...

Колени не сгибаются

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в необычном купальнике, позируя на яхте.

Также Слава из НеАнгелов удивила образом "начинающей балерины в возрасте", позируя на пуантах.