Джинсы на размер меньше: Слава из НеАнгелов позабавила веселым фото

Певица призналась в случившемся курьезе
Яркая и остроумная Слава Каминская умеет незаурядно пошутить и повеселить поклонников. Несмотря на развод с мужем, певица не унывает и живет насыщенной жизнью. Впрочем, недавно она все же удивила поклонников откровениями на тему отношений и конфликтов в паре. Однако новая публикация в Instagram звезды - вновь позитивная и даже забавная.
Слава опубликовала снимок, на котором она сидит на лавочке в парке и весело смеется. На артистке джинсы и джинсовая курточка, а также слипперы на ногах. Как призналась участница группы НеАнгелы, с ней произошла курьезная ситуация.
"Тот случай, когда поверила в себя и надела джинсы из плотного котона на размер меньше. Смешно, но ..." - прокомментировала исполнительница.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Подписчики с юмором отреагировали на признание Славы и оставили ей шутливые комментарии.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, Слава из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в необычном купальнике, позируя на яхте.
Также Слава из НеАнгелов удивила образом "начинающей балерины в возрасте", позируя на пуантах.