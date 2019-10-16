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У боді і прозорій спідниці: Слава з НеАнгелів блиснула стрункими ніжками в чудовому вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.10.2019 - 12:41
У боді і прозорій спідниці: Слава з НеАнгелів блиснула стрункими ніжками в чудовому вбранні
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Артистка показала розкішний концертний лук

Слава Камінська з групи НеАнгели вміє вразити і заінтригувати шанувальників пікантними фото і незвичайними образами. Приміром ,нещодавно вона розбурхала мережу, з'явившись в образі сексапільної нареченої - втім, у коментарях зірка запевнила фанів, що зовсім не поспішає знову під вінець. Нещодавно НеАнгели випустили новий альбом і Слава і Віка вирушили в масштабний тур на його підтримку.

На своїй сторінці в Instagram співачка показала розкішний аутфит з концерту групи в Полтаві. Слава красується біля дзеркала в чорному боді і пишній прозорій спідниці з оборками. Подібний наряд дозволяє помилуватися на довгі стрункі ніжки артистки і її витончену талію. Доповнюють ефектний образ яскравий макіяж і розпущене волосся.

"Незважаючи на моє обличчя на фото ( фото у мене єдине з сьогоднішнього концерту ) я щаслива. Полтава - любов. Коли на сцені ти, як вдома. дякуємо за атмосферу і затишок!" - прокоментувала Камінська.

У боді і прозорій спідниці: Слава з НеАнгелів блиснула стрункими ніжками в чудовому вбранні

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Підписникам дуже сподобався образ співачки і вони поспішили залишити свої захоплені відгуки.

  • Спасибі і Вам ви шикарні
  • Ви шалено вогняна,легка,таємнича,відокремлена і голос просто
  • Красива!!! Шикарна!!!
  • Слава, ви круті! Вогонь)
  • Які у вас шикарні ноги
  • Слава, ви шикарні!
  • Ноооооооооги
  • Красотулька!!!!!
  • Ви просто Богиня !!!! Красуня і талановита співачка!!!!
  • Ось це фігура!!!!
  • Ну просто непристойно-довгі ноги)
  • Шалено красива! Я була на концерті і ти там була королевою
  • Ваууу, вауууу, який шикарний образ!!! Очей не відвести!!!

У боді і прозорій спідниці: Слава з НеАнгелів блиснула стрункими ніжками в чудовому вбранніУ боді і прозорій спідниці: Слава з НеАнгелів блиснула стрункими ніжками в чудовому вбранні

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава Камінська поділилася атмосферними фото з Чорнобиля, де побувала з друзями.

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Новини України НеАнгелынарядСлава Камінська
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