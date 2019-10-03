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"Собралась замуж?" Слава из НеАнгелов взбудоражила сеть фото сексуальной невесты

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.10.2019 - 22:25
"Собралась замуж?" Слава из НеАнгелов взбудоражила сеть фото сексуальной невесты
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица предстала перед поклонниками в белоснежном роскошном платье

Слава Каминская из группы НеАнгелы умеет разжечь интерес поклонников не только своими пикантными фото и фирменным юмором, но и искренностью. После развода с мужем Эдгаром Каминским артистка с головой ушла в работу и проводит время с детьми – Леонардом и Лаурой, а также с удовольствием путешествует и набирается новых впечатлений. Например, недавно она побывала в Италии, правда, с кем именно отправилась на уикенд, певица не уточняла. Вместо этого на ее странице в Instagram появилось фото в роскошном белом платье невесты.

Слава позирует в наряде с корсетным лифом, который подчеркнул грудь артистки, и пышной юбкой, сквозь разрез видны ее стройные ножки с кружевных прозрачных белоснежных сапожках-ботфортах. В качестве аксессуаров – белоснежные серьги-кисточки. Макияж – яркий и эффектный с акцентом на алые губы.

Слава позирует в фотостудии, расположившись в кресле, ноги она положила на бархатную банкетку, а за спиной у нее – оформленный под старину камин.

&quot;Собралась замуж?&quot; Слава из НеАнгелов взбудоражила сеть фото сексуальной невесты

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Раз и ты в белом платье, два .... триииии.... четыре", - подписала она фото.

Поклонники тут же засыпали Славу вопросами и комплиментами. Они предполижили, что вона вновь собралась под венец, но певица их тут же ответила: "Я только оттуда. Не планирую".

  • Шикарно!
  • Красотка
  • Ну королева же!
  • Шикарная женщина
  • Вау, какая!
  • Классная, очень и очень!
  • Славка выходит замуж?
  • Замуж собралась? Счастиво сходить!
  • Красотища-то какая
  • Вот это невеста!
  • Яка ж Ви красива

Скриншот комментариев

Ранее группа НеАнгелы представила новый альбом под мистическим названием "13".

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Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
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