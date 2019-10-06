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"Незабываемые эмоции": Слава Каминская поделилась атмосферными фото из Чернобыля

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.10.2019 - 11:56
"Незабываемые эмоции": Слава Каминская поделилась атмосферными фото из Чернобыля
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица призналась, что немного почувствовала себя сталкером

Несмотря на такое грустное и неприятное событие в жизни, как развод с мужем, Слава Каминская из НеАнгелов не унывает и живет насыщенной жизнью. Девушка много работает - так, недавно у коллектива вышел новый "мистический" альбом под названием "13", в котором они переосмысливают прошлое и заглядывают в будущее. Кроме того, певица старается много путешествовать и посещать новые места.

Недавно она побывала в очень необычном и атмосферном месте - городе Чернобыль и зоне отчуждения. На своей странице в Instagram Каминская поделилась впечатляющими кадрами и рассказала о своих эмоциях о поездки.

Для прогулки по заброшенным местам Слава выбрала удобный и стильный спортивный костюм бирюзового цвета, кроссовки и джинсовый плащ. По словам артистки, она еще долго будет вспоминать это приключение.

&quot;Незабываемые эмоции&quot;: Слава Каминская поделилась атмосферными фото из Чернобыля

Фото: Слава Каминская побывала в Чернобыле (instagram.com/babaslavka)

"Сегодня я побывала в местности, которая с апреля 1986 года считается зоной отчуждения. С одной стороны это живой пример и довольно грустное напоминание всему человечеству о том, что мы должны внимательно и бережно относится к тому, что нас окружает. А с другой стороны это очень интересная и увлекательная локация, исследование которой приносит незабываемые эмоции, а также возможность пофантазировать и почувствовать себя сталкером. Я ещё долго буду вспоминать сегодняшние приключения! А это дорогого стоит!" - поделилась впечатлениями Каминская.

&quot;Незабываемые эмоции&quot;: Слава Каминская поделилась атмосферными фото из Чернобыля

Фото: Слава Каминская побывала в Чернобыле (instagram.com/babaslavka)

К слову, певица и ее друзья выбрали для прогулки по зоне отчуждения большой внедорожник.

Фото: Слава Каминская побывала в Чернобыле (instagram.com/babaslavka)

Мнения фолловеров разделились - некоторые восхищаются смелостью Славы и пишут, что тоже хотят там побывать или уже сделали это. Другие же возмущены и не понимают, зачем ехать на место такой трагедии.

  • Захотелось также повторить! Давно уже хотелось съездить туда... но думаю, по энергетике тяжеловато... хотя по Вашим фото не скажешь
  • Ого-го!!! А вы не боялись радиации? Все таки есть места, где её очень много
  • Судя по многочисленным кадрам , круто побывать в этом месте. Сейчас там целый бизнес устроили в Чернобыле ,туры ,экскурсии
  • Ооу, тоже не давно была там, атмосфера завораживает
  • Круууто, давно туда хочу)) А в общем как, не страшно было там?
  • Я одно не могу понять... Зачем туда ехать? Первый факт - это на здоровье отражается, а про другие долго писать... Не думали про это?
  • Слава, стройняшка!

&quot;Незабываемые эмоции&quot;: Слава Каминская поделилась атмосферными фото из Чернобыля

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из НеАнгелов взбудоражила сеть фото в образе сексуальной невесты.

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Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
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