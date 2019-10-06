"Незабываемые эмоции": Слава Каминская поделилась атмосферными фото из Чернобыля

Певица призналась, что немного почувствовала себя сталкером
Несмотря на такое грустное и неприятное событие в жизни, как развод с мужем, Слава Каминская из НеАнгелов не унывает и живет насыщенной жизнью. Девушка много работает - так, недавно у коллектива вышел новый "мистический" альбом под названием "13", в котором они переосмысливают прошлое и заглядывают в будущее. Кроме того, певица старается много путешествовать и посещать новые места.
Недавно она побывала в очень необычном и атмосферном месте - городе Чернобыль и зоне отчуждения. На своей странице в Instagram Каминская поделилась впечатляющими кадрами и рассказала о своих эмоциях о поездки.
Для прогулки по заброшенным местам Слава выбрала удобный и стильный спортивный костюм бирюзового цвета, кроссовки и джинсовый плащ. По словам артистки, она еще долго будет вспоминать это приключение.
Фото: Слава Каминская побывала в Чернобыле (instagram.com/babaslavka)
"Сегодня я побывала в местности, которая с апреля 1986 года считается зоной отчуждения. С одной стороны это живой пример и довольно грустное напоминание всему человечеству о том, что мы должны внимательно и бережно относится к тому, что нас окружает. А с другой стороны это очень интересная и увлекательная локация, исследование которой приносит незабываемые эмоции, а также возможность пофантазировать и почувствовать себя сталкером. Я ещё долго буду вспоминать сегодняшние приключения! А это дорогого стоит!" - поделилась впечатлениями Каминская.
Фото: Слава Каминская побывала в Чернобыле (instagram.com/babaslavka)
К слову, певица и ее друзья выбрали для прогулки по зоне отчуждения большой внедорожник.
Фото: Слава Каминская побывала в Чернобыле (instagram.com/babaslavka)
Мнения фолловеров разделились - некоторые восхищаются смелостью Славы и пишут, что тоже хотят там побывать или уже сделали это. Другие же возмущены и не понимают, зачем ехать на место такой трагедии.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, Слава из НеАнгелов взбудоражила сеть фото в образе сексуальной невесты.