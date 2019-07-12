Снова блондинка: Моника Беллуччи удивила кардинальной сменой образа

54-летняя актриса показала фото в образе блондинки
Моника Беллуччи – признанная икона красоты, которой идет все. Но в последнее время она часто экспериментирует именно с блондом. Несколько часов назад актриса вновь опубликовала фото, на котором позирует в образе роскошной блондинки. «Вернемся к блонду на этот раз, потому что режиссер Каутер Бен Хания работает над новым фильмом, который снимается прямо сейчас: «Человек, который продал свою кожу», – написала она под кадром.
На фото Моника блистает в вечернем образе: с выразительными smoky-eyes, блестящими чувственными губами и «мокрой» укладкой. Дополняет картину платье, расшитое бисером. Столь изысканный образ ей подобрали для съемки в журнал SOON Magazine, которая проходила еще в начале лета. Для фотосессии она примерила массу ярких выразительных нарядов, многие из которых подчеркивали пышную грудь и роскошное тело звезды.
Напомним, недавно Моника Беллуччи официально стала свободной женщиной. Так что может себе позволить любые эксперименты со стилем. Впрочем, своему натуральному жгучему оттенку волос она никогда надолго не изменяла. О том, что со своим экс-бойфрендом Николасом Лефевром они решили пойти разными дорогами, прессе сообщила сама Моника. Она уверила СМИ, что они навсегда останутся близкими друзьями и что она благодарна за все, чему он ее научил.
К слову, у экс-мужа Моники Венсана Касселя и его молодой супруги в отношениях по-прежнему царит идиллия. Пара много путешествует вместе со своей дочкой Амазони, которая появилась на свет весной этого года. Тина периодически радует поклонников совместными забавными селфи с мужем. А также стройной фигурой, которую она восстановила в рекордные сроки. Достаточно популярная модель, Кунаки уже даже вернулась к работе и начала вновь сниматься.