Снова блондинка: Моника Беллуччи удивила кардинальной сменой образа

Моника Беллуччи – признанная икона красоты, которой идет все. Но в последнее время она часто экспериментирует именно с блондом. Несколько часов назад актриса вновь опубликовала фото, на котором позирует в образе роскошной блондинки. «Вернемся к блонду на этот раз, потому что режиссер Каутер Бен Хания работает над новым фильмом, который снимается прямо сейчас: «Человек, который продал свою кожу», – написала она под кадром.

Роскошная блондинка Моника в съемке для глянца (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На фото Моника блистает в вечернем образе: с выразительными smoky-eyes, блестящими чувственными губами и «мокрой» укладкой. Дополняет картину платье, расшитое бисером. Столь изысканный образ ей подобрали для съемки в журнал SOON Magazine, которая проходила еще в начале лета. Для фотосессии она примерила массу ярких выразительных нарядов, многие из которых подчеркивали пышную грудь и роскошное тело звезды.

Блонд Монике к лицу (фото: instagram.com/soon_magazine, instagram.com/vanmalder)

Напомним, недавно Моника Беллуччи официально стала свободной женщиной. Так что может себе позволить любые эксперименты со стилем. Впрочем, своему натуральному жгучему оттенку волос она никогда надолго не изменяла. О том, что со своим экс-бойфрендом Николасом Лефевром они решили пойти разными дорогами, прессе сообщила сама Моника. Она уверила СМИ, что они навсегда останутся близкими друзьями и что она благодарна за все, чему он ее научил.

Венсан Кассель и Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

К слову, у экс-мужа Моники Венсана Касселя и его молодой супруги в отношениях по-прежнему царит идиллия. Пара много путешествует вместе со своей дочкой Амазони, которая появилась на свет весной этого года. Тина периодически радует поклонников совместными забавными селфи с мужем. А также стройной фигурой, которую она восстановила в рекордные сроки. Достаточно популярная модель, Кунаки уже даже вернулась к работе и начала вновь сниматься.