Королева бала: 54-летняя Моника Беллуччи блистает в роскошном платье Dior в Венеции

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса и ее любимый посетили Венецию

Моника Беллуччи и ее бойфренд – 36-летний художник Николас Лефевр – в эти выходные отправились в Венецию. 11 мая там прошел благотворительный ужин, устроенный домом Dior и приуроченный к 20-летию Фонда Кверини Стампалья. Благодаря костюмированному балу и аукциону были собраны средства на реставрацию памятников в Венеции.



На мероприятие 54-летняя красавица явилась в роскошном образе Dior. Длинное платье с черной плиссированной юбкой и золотым корсетом с цветочным принтом, дополненные объемной накидкой, получился по-настоящему сказочным. Завершили его утонченные украшения Cartier и небольшой красный клатч. Волосы актрисы свободно спадали по плечам, а на лице был нанесен легкий чувственный макияж.

Моника Беллуччи на балу в Венеции (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Какая удивительная ночь вчера в Венеции в честь 20-й годовщины бала Тьеполо в #palazzolabia. Спасибо за это волшебное событие", – написала актриса, выложив в сеть несколько фото, которые подписчики тут же начали активно лайкать и комментировать.

"Дива"

"Невероятная"

"Самая красивая актриса на все времена"

"Идеал"

"Самая красивая на планете всей"

"Королева"

"Я люблю тебя всем сердцем, леди Моника, ты мой образец для подражания, моя королева"

"Впечатляющая"…

Не меньше внимания привлекла личная жизнь знаменитой красавицы. Так, на балу она появилась с Николас, и это всего лишь третье официальное появление пары на публике. Напомним, первый раз она представила любимого на Парижской неделе моды. Одет он был под стать Монике – в черном смокинге и белой рубашке. После пара была замечена на прогулке по городу: они наслаждались обществом друг друга и даже успели покататься на гондоле.





Моника Беллуччи в аэропорту с возлюбленным (скриншоты: instagram.com/monica.bellycci)

Позже папарацци засняли их в аэропорту. Моника была одета в узкие джинсы и черный пиджак, благодаря которым выглядела невероятно стройно и свежо. Правда, в сети тут же появились "претензии" и к такому ее виду. Так, некоторые источники выразили беспокойство по поводу ее якобы чрезмерной худобы.

Напомним, 54-летняя Моника Беллуччи снялась в стильной фотосессии для глянца. Актриса появилась в простых, но от этого не менее привлекательных образах.

Также отметим, что экс-супруг Беллуччи - актер Венсан Кассель - стал отцом в третий раз. Его молодая жена Тина Кунаки 19 апреля родила первенца.