Знову блондинка: Моніка Беллуччі здивувала кардинальною зміною зачіски

Моніка Беллуччі – визнана ікона краси, якій до лиця все. Але останнім часом вона часто експериментує саме з блондом. Кілька годин тому актриса знову опублікувала фото, на якому позує в образі розкішної блондинки. «Повернемося до блонду на цей раз, тому що режисер Каутер Бен Ханія працює над новим фільмом, який знімається прямо зараз: «Людина, який продав свою шкіру», – написала вона під кадром.

Розкішна блондинка Моніка у зйомці для глянцю (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На фото Моніка блищить у вечірньому образі: з виразними smoky-eyes, блискучими чуттєвими губами і «мокрою» укладкою. Доповнює картину сукня, розшита бісером. Настільки вишуканий образ їй підібрали для зйомки в журналі SOON Magazine, яка проходила ще на початку літа. Для фотосесії вона приміряла масу яскравих виразних нарядів, багато з яких підкреслювали пишні груди і розкішне тіло зірки.

Блонд Моніці пасує фото: instagram.com/soon_magazine, instagram.com/vanmalder)

Нагадаємо, нещодавно Моніка Беллуччі офіційно стала вільною жінкою. Так що може дозволити собі будь-які експерименти зі стилем. Втім, своєму натуральному пекучому відтінку волосся вона ніколи надовго не зраджувала. Про те, що зі своїм екс-бойфрендом Ніколасом Лефевром вони вирішили йти різними дорогами, пресі повідомила сама Моніка. Вона запевнила ЗМІ, що вони назавжди залишаться близькими друзями і що вона вдячна за все, чому він її навчив.

Венсан Кассель та Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

До речі, у екс-чоловіка Моніки Венсана Касселя і його молодої дружини у відносинах, як і раніше, панує ідилія. Пара багато подорожує разом зі своєю донькою Амазоні, яка з'явилася на світ навесні цього року. Тіна періодично радує шанувальників спільними кумедними селфі з чоловіком. А також стрункою фігурою, яку вона відновила в рекордні терміни. Досить популярна модель, Кунакі вже навіть повернулася до роботи і знову почала зніматися.