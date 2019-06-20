Идеальная женщина: 54-летняя Моника Беллуччи взбудоражила сеть стильным нарядом и цветущим видом

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса показала новый образ

Моника Беллуччи весьма активна в социальных сетях. Она регулярно выкладывает в Instagram массу стильных образов со съемок и различных проектов. Несколько часов назад она поделилась новым ярким кадром. Роскошная итальянская актриса позирует известному фотографу Крису Чапману. На ней надето платье с длинными рукавами бордового оттенка от Maison Alaïa, которое так к лицу знаменитой красавице. Волосы звезды распущены по плечам, а на лице макияж, который сделал ее безупречные черты еще более выразительными. Моника стоит вполоборота к камере, загадочно улыбаясь. Нужно отметить, что фото сделано еще в 2018-м. Впрочем, с тех пор актриса не изменилась.

Новый образ Моники (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Стоило Монике опубликовать фото, как ее засыпали восторженными комментариями. Как всегда, поклонники выразили мнение, что она "самая красивая в мире" и "идеальная женщина". Особенно их привлек цветущий вид 54-летней актрисы, которая выглядит намного моложе. Также многие подметили, что этот оттенок идеально подчеркивает ее эффектную внешность. К слову, недавно она уже экспериментировала с красным. На вечеринку в честь 70-летия издания французского журнала Paris Match она пришла в ярко-красном длинном платье от Elie Saab. Актриса, без сомнения, стала звездой вечера, а потом и всей сети, которая долго обсуждала ее безупречный образ.

Моника Беллуччи получает массу комплиментов за неувядающую красоту (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

К слову, недавно заставила о себе говорить и старшая дочь Моники и ее экс-супруга Венсана Касселя – Дева Кассель-Беллуччи. Девушка пришла на показ знаменитого итальянского бренда Dolce&Gabbana и попала в светскую хронику. Дева надела черные узкие брюки, короткий красный кружевной топ и черный укороченный жакет. Через плечо у нее висела объемная маленькая сумочка.

Дева покоряет модную индустрию (фото: instagram.com/dolcegabbana)

Поклонники знаменитой пары тут же отметили, что Дева без сомнения унаследовала красоту матери и ей нужно работать в мире моды. Стоит отметить, что девушка и так уже начала карьеру. Недавно она снялась в рекламной кампании аромата этого популярной марки.