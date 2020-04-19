Битва яйцами в пижамах: Екатерина Кухар очаровала праздничными фото с мужем и детьми

Звездная балетная пара Украины Екатерина Кухар и Александр Стоянов проводят карантин вместе со своими детьми за городом, где могут погулять на свежем воздухе и выпустить немного энергии. Они много времени посвящают сыну и дочке, помогают им с дистанционным обучением и уроками и делятся с фанами секретами воспитания. На днях Александр поинтересовался у поклонников, на кого же больше похожи дети, и многие сошлись во мнении, что сын Тимур пошел в маму, а вот Настенька - копия папы.

В светлый праздник Пасхи 19 апреля Екатерина поделилась в Instagram уютными семейными фото. На снимках запечатлено все семейство за праздничным столом, при этом они все еще в милых пижамах. На столе стоит пасхальная корзинка, украшенная цветами, а все члены семьи держат в руках по раскрашенному яичку.

На следующем кадре Кухар показала в движении традиционную "битву яйцами" - однако кто же победил, непонятно.

Фото: Екатерина Кухар с семьей на Пасху (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина душевно поздравила всех с праздником и оставила теплые пожелания.

"Дорогие мои, Христос Воскрес! Поздравляем всех со светлым праздником Пасхи! Пусть в сердцах будет тепло, в домах царит уют и любовь! А Ангел-Хранитель за окном оберегает от всяческих невзгод и улыбается глядя на вас.... Пусть все вирусы обходят стороной вашу крепость, воздух будет чистым и мы сможем хотя бы открывать окна, а руки, после всех домашних дел и антисептиков будут нежными и шелковистыми!!!" - написала артистка.

Умиленные поклонники поблагодарили Кухар и в свою очередь поздравили их семью с Пасхой.

Спасибо Вам большое за такое прекрасное поздравление, Екатерина. С праздником Вашу замечательную семью. Всего Вам самого доброго и светлого. Пусть всё, о чём Вы мечтаете, обязательно сбывается

Воистину Воскрес! Как на вас приятно смотреть! Изысканные, миниатюрные и такие милые!

Воистину Воскрес,Вас также со светлым праздником, пусть всё будет хорошо,тепла и уюта в доме

Воистину Воскрес! Здоровья Вашей семье ! Света и теплоты Вашему дому и сердцам!! Люблю Вас и восхищаюсь!

Воистину воскрес,вас с праздником святой Пасхи и всех благ,какие вы замечательные.

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, ранее балерина Екатерина Кухар заворожила роскошным образом в корсетном платье.