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Коньячный блонд: Екатерина Кухар неожиданно изменила имидж на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.04.2020 - 17:05
Коньячный блонд: Екатерина Кухар неожиданно изменила имидж на карантине
Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Екатерина подробно рассказала, как проходил процесс перевоплощения в домашних условиях

Прима-балерина Екатерина Кухар во время «вынужденного отдыха» решила поэкспериментировать со своим образом и осветлить цвет волос. Балерина на 33-й день карантина перекрасилась из жгучей брюнетки в коньячный блонд.

«Мало кто знает, но еще в училище у меня были роскошные длинные волосы цвета золотой пшеницы. Сейчас, мне кажется, во время карантина, когда маникюра и педикюра уже давно не было, самое время натуральной красоты, захотелось вернуться к своему естественному цвету волос. Мужу нравится, хотя сделать это было очень сложно, обычно из брюнетки в такой цвет, как у меня сейчас, выходят около полугода, а мне понадобилось всего 4 покраски за один день», — комментирует Екатерина Кухар.

Коньячный блонд: Екатерина Кухар неожиданно изменила имидж на карантине

Коньячный блонд: Екатерина Кухар неожиданно изменила имидж на карантине

На перевоплощение у балерины ушло около 15 часов, с 12:30 дня она начала эксперимент с волосами и в 4 утра уже была коньячного цвета. В эксперименте принимал участие ее муж, который под чутким руководством стилиста по волосам Александра Левинского и Skype-связи, поэтапно осваивал новую профессию и взамен получил не только новый опыт, но и знакомую незнакомку. В процессе перевоплощения никто не пострадал, пара продолжает жить вместе, воспитывать двоих детей и на развод подавать пока не планируют.

Напомним, Екатерина Кухар заворожила роскошным образом в корсетном платье.

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Новости Украины Екатерина Кухар
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