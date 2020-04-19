Битва яйцями в піжамах: Катерина Кухар зачарувала святковими фото з чоловіком і дітьми

Зоряна балетна пара України Катерина Кухар і Олександр Стоянов проводять карантин разом зі своїми дітьми за містом, де можуть погуляти на свіжому повітрі і випустити трохи енергії. Вони багато часу присвячують синові і доньці, допомагають їм з дистанційним навчанням і уроками і діляться з фанами секретами виховання. Днями Олександр поцікавився у шанувальників, на кого ж більше схожі діти та багато зійшлися на думці, що син Тимур пішов в маму, а ось Настуся - копія тата.

У світле свято Великодня 19 квітня Катерина поділилася в Instagram затишними сімейними фото. На знімках зображено все сімейство за святковим столом, при цьому вони все ще в милих піжамах. На столі стоїть великодній кошик, прикрашений квітами, а всі члени родини тримають в руках по розфарбованому яєчку.

На наступному кадрі Кухар показала в русі традиційну "битву яйцями" - проте хто ж переміг, незрозуміло.

Фото: Катерина Кухар з родиною на Великдень (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина душевно привітала всіх зі святом і залишила теплі побажання.

"Дорогі мої, Христос Воскрес! Вітаємо всіх зі світлим святом Великодня! Нехай в серцях буде тепло, в будинках панує затишок і любов! А Ангел-Хранитель за вікном оберігає від усіляких негараздів і посміхається, дивлячись на вас.... Нехай всі віруси оминають стороною вашу фортецю, повітря буде чистим і ми зможемо хоча б відкривати вікна, а руки, після всіх домашніх справ і антисептиків будуть ніжними і шовковистим!!!" - написала артистка.

Розчулені шанувальники подякували Кухар і в свою чергу привітали їх сім'ю з Великоднем.

Спасибі Вам велике за таке чудове привітання, Катерина. Зі святом Вашу чудову сім'ю. Всього Вам самого доброго і світлого. Нехай все, про що Ви мрієте, обов'язково збувається

Воістину Воскрес! Як на вас приємно дивитися! Вишукані мініатюрні і такі милі!

Воістину Воскрес,Вас також зі світлим святом, нехай все буде добре,тепла і затишку в домі

Воістину Воскрес! Здоров'я Вашій родині ! Світла і теплоти Вашому будинку і сердець!! Люблю Вас і захоплююся!

Воістину воскрес,вас зі святом святої Пасхи і всіх благ,які ви чудові

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, раніше балерина Катерина Кухар заворожила розкішним образом в корсетній сукні.