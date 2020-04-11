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Безупречно хороша: Екатерина Кухар заворожила роскошным образом в корсетном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.04.2020 - 15:13
Безупречно хороша: Екатерина Кухар заворожила роскошным образом в корсетном платье
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина похвасталась точеной фигурой в шикарном наряде

Екатерина Кухар и Александр Стоянов провели первые две недели карантина только вдвоем, так как звездная пара прилетела из Таиланда - из-за эпидемии коронавируса им пришлось прервать романтический отпуск и спешно возвращаться в Украину. Сейчас они воссоединились с сыном и дочкой и с удовольствием проводят с ними время, а также помогают им делать уроки и мотивируют на хорошую учебу. Кроме того, балерина делится красочными воспоминаниями о коротком, но ярком отпуске и эффектными кадрами из фотосессий.

Так, танцовщица заворожила поклонников новым снимком, на котором запечатлена в роскошном образе. Екатерина позирует в корсетном платье в пол с корсетом и пышным подолом, а также полупрозрачной накидке в тон наряду. Она сложила руки на животе и задумчиво смотрит вниз, восхищая красотой и женственностью.

"Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах..." - подписала впечатляющее фото Кухар.

Безупречно хороша: Екатерина Кухар заворожила роскошным образом в корсетном платье

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники балерины пришли в восторг от такого образа своей любимицы и засыпали ее комплиментами.

  • Как всегда, Катенька-божественно и безупречно хороша (а про планы права, я уже давно не планирую,а действую по обстоятельствам. Главное,это делать оперативно) Бог в помощь
  • Это не платье, а эстетической оргазм
  • Необыкновенная женщина
  • Чарівний образ
  • Женственно и красиво
  • Такая принцесска
  • згідна з дописом
  • Шедевральный наряд!
  • Актуально, особенно сейчас
  • Королева
  • Ты сама как богиня
  • Катенька вы прекрасны всегда,восхищаюсь вами

Безупречно хороша: Екатерина Кухар заворожила роскошным образом в корсетном платье

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

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