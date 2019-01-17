В бикини на яхте: Маша Полякова оригинально напомнила о дне рождения звездной мамы

Оля Полякова с Машей (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девочка демонстрирует спортивную фигуру

Суперблондинка украинской эстрады Оля Полякова отмечает 17 января день рождения. Зажигательной певице исполнилось 35 лет.

Пока Полякова принимает поздравления, ее старшая дочь Маша в свой манер напоминает о дне рождении мамы. Так, 13-летняя Маша Полякова на своей instagram-страничке опубликовала очередное эффектное фото, на котором позирует в бикини и демонстрирует свою точеную фигуру после вдохновляющего похудения (-7 кг за 4 месяца). Отметим, что ранее девочка уже рассказывала, что именно помогло ей добиться такого результата.

"Доброе утро, мир! А вы уже поздравили мою маму с др?" — напоминает Маша.

К слову, фото сделано на яхте: семья Поляковых проводит зимние каникулы в Таиланде.

Стройная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

В комментариях поклонники Маши не только поспешили поздравить ее известную маму с днем рождения, но также оставить комплименты самой девушке.

"Машка, у тебя замечательная мама! Здоровья ей", — желает inna_moroz95.

"Я обожаю твою маму за юмор. Поздравляю с днем рождения! Конечно же, как творческому человеку желаю побольше креативных идей и проектов. Она у тебя класснючая", — пишет gorna_yana.

"Я привітала! А ти гарнюня. Тебе теж вітаю з Днем народження Мами", — отмечает ludabazeluk1234.

"Принцесса", — пишет fan_masha_polyakova.

"Красивая", — восхищается carlos_acosta31.

Маша Полякова с мамой (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, что до этого Маша Полякова показала стройные ножки и "нарвалась" на волну комплиментов.

Также специально ко дню рождения Оли Поляковой LITE собрал основные beauty-секреты украинской Королевы Ночи.

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