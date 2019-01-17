ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В бикини на яхте: Маша Полякова оригинально напомнила о дне рождения звездной мамы

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.01.2019 - 10:16
В бикини на яхте: Маша Полякова оригинально напомнила о дне рождения звездной мамы
Оля Полякова с Машей (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девочка демонстрирует спортивную фигуру

Суперблондинка украинской эстрады Оля Полякова отмечает 17 января день рождения. Зажигательной певице исполнилось 35 лет.

Пока Полякова принимает поздравления, ее старшая дочь Маша в свой манер напоминает о дне рождении мамы. Так, 13-летняя Маша Полякова на своей instagram-страничке опубликовала очередное эффектное фото, на котором позирует в бикини и демонстрирует свою точеную фигуру после вдохновляющего похудения (-7 кг за 4 месяца). Отметим, что ранее девочка уже рассказывала, что именно помогло ей добиться такого результата.

"Доброе утро, мир! А вы уже поздравили мою маму с др?" — напоминает Маша.

К слову, фото сделано на яхте: семья Поляковых проводит зимние каникулы в Таиланде.

Маша Полякова

Стройная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

В комментариях поклонники Маши не только поспешили поздравить ее известную маму с днем рождения, но также оставить комплименты самой девушке.

  • "Машка, у тебя замечательная мама! Здоровья ей", — желает inna_moroz95.
  • "Я обожаю твою маму за юмор. Поздравляю с днем рождения! Конечно же, как творческому человеку желаю побольше креативных идей и проектов. Она у тебя класснючая", — пишет gorna_yana.
  • "Я привітала! А ти гарнюня. Тебе теж вітаю з Днем народження Мами", — отмечает ludabazeluk1234.
  • "Принцесса", — пишет fan_masha_polyakova.
  • "Красивая", — восхищается carlos_acosta31.

Маша Полякова с мамой

Оля Полякова с Машей

В бикини на яхте: Маша Полякова оригинально напомнила о дне рождения звездной мамы

Маша Полякова с мамой (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, что до этого Маша Полякова показала стройные ножки и "нарвалась" на волну комплиментов.

Также специально ко дню рождения Оли Поляковой LITE собрал основные beauty-секреты украинской Королевы Ночи

Оля Полякова: биография (видео: РБК-Украина)

"Говорят, мы похожи?" Полякова с дочкой померились фигурами в купальниках Принц Гарри и Меган Маркл "проигнорировали" день рождения Кейт Миддлтон
Новости Украины Оля Поляковадень рождениядочка
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь