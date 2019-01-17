В бикини на яхте: Маша Полякова оригинально напомнила о дне рождения звездной мамы

Девочка демонстрирует спортивную фигуру
Суперблондинка украинской эстрады Оля Полякова отмечает 17 января день рождения. Зажигательной певице исполнилось 35 лет.
Пока Полякова принимает поздравления, ее старшая дочь Маша в свой манер напоминает о дне рождении мамы. Так, 13-летняя Маша Полякова на своей instagram-страничке опубликовала очередное эффектное фото, на котором позирует в бикини и демонстрирует свою точеную фигуру после вдохновляющего похудения (-7 кг за 4 месяца). Отметим, что ранее девочка уже рассказывала, что именно помогло ей добиться такого результата.
"Доброе утро, мир! А вы уже поздравили мою маму с др?" — напоминает Маша.
К слову, фото сделано на яхте: семья Поляковых проводит зимние каникулы в Таиланде.
Стройная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
В комментариях поклонники Маши не только поспешили поздравить ее известную маму с днем рождения, но также оставить комплименты самой девушке.
Маша Полякова с мамой (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Напомним, что до этого Маша Полякова показала стройные ножки и "нарвалась" на волну комплиментов.
Также специально ко дню рождения Оли Поляковой LITE собрал основные beauty-секреты украинской Королевы Ночи.
Оля Полякова: биография (видео: РБК-Украина)