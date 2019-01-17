День рождения Оли Поляковой: beauty-секреты украинской Королевы Ночи

Оля Полякова (коллаж: LITE)

Мама двоих девочек выглядит шикарно благодаря простым, но действенным секретам красоты: от питания до мейкапа

Сегодня, 17 января, Оля Полякова отмечает день рождения. Украинской Суперблондинке и Королеве ночи исполнилось 35 лет.

Поклонники любят Полякову не только за "народные" хиты, честность и откровенность. Королева ночи остается "эталоном красоты", раз за разом поражая своей точеной фигурой и молодой внешностью. При этом интересно, что как-то Полякова призналась — она склонна к полноте и очень любит вкусности. Единственное, что сдерживает ее от срывов — необходимость "держать марку", выходить на сцену в коротких и облегающих нарядах.

На instagram-страничке Поляковой поклонницы то и дело просят ее поделиться бьюти-лайфхаками. Ведь певица неоднократно отмечала, что при росте 180 см ее вес всегда держится в пределах 60 кг. В четь юбилея украинской исполнительницы LITE собрал различные секреты красоты Оли Поляковой: от питания и тренировок до мейкапа на каждый день.

Стройная Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

#1 Питание Оли Поляковой: никакого майонеза

"Одних только генов – недостаточно, нужно уделить внимание своему организму. Секрет известен всем давно и прост как дважды два – пейте много воды и высыпайтесь. И поменьше соли!" — говорила как-то Полякова.

Оля Полякова исключает из рациона сахар, выпечку, белый рис, все жареное, копченое и пересоленое. Под строгим запретом: фаст-фуд (хотя певица и признается, что не всегда получается от него отказаться), а также майонез (салаты певица заправляет оливковым маслом).

(хотя певица и признается, что не всегда получается от него отказаться), а также (салаты певица заправляет оливковым маслом). Меню от Оли Поляковой. На завтрак приготовьте манную кашу или фруктовый салат. Перекусить можно яблочком. Обедайте супом из морепродуктов или кабачком, запеченным с белой рыбой. Между обедом и ужином можно еще раз перекусить йогуртом. На ужин отдайте предпочтение рыбе на гриле и салату из овощей.

Спортивная Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Различные крупы и хлеб Оля старается есть в первой половине дня — желательно утром. Фрукты входят в ее рацион до трех часов дня.

Любимый перекус: орехи либо фрукты .

. Следите за потреблением "кислотных" (мясо, яйца, рыбы, бобовые) и "щелочных" (авокадо, бананы, спаржа, арбуз и т.д.) продуктов, старйтесь разделить их в рацоне в пропорции 30 на 70.

#2 Спорт: пешие прогулки — ежедневный "the mast"

Оля Полякова со старшей дочкой Машей во время зарядки (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Спорт — важнейшая составляющая ежедневного режима Оли Поляковой. Певица неоднократно отмечала, что каждый день бегает или хотя бы выходит на длительные пешие прогулки.

Более того, после рождения второй дочери Алисы (род. 5 октября 2011) Полякова поправилась на 22 кг!

"Физические нагрузки — то, что может вас спасти, если у вас аппетит, как у меня", — отметила как-то Полякова в передаче "Все буде добре".

Эффективная тренировка от Оли Поляковой

Полякова старается каждую неделю ходить в баню с применением березового или дубового веника — это помогает разгонять лимфоток. После певица окунается в купель.

с применением березового или дубового веника — это помогает разгонять лимфоток. После певица окунается в купель. Чтобы кожа была бархатистой и ухоженной, Полякова делает скраб : кофейная гуща — 4 ст.л., 200 г овсяных хлопьев (прежде их нужно на 5 минут залить кипятком), 2 ст. л. меда и мелкая морская соль (2 ст. л.). Все это певица перемешивает и скрабирует тело массажными движениями.

: кофейная гуща — 4 ст.л., 200 г овсяных хлопьев (прежде их нужно на 5 минут залить кипятком), 2 ст. л. меда и мелкая морская соль (2 ст. л.). Все это певица перемешивает и скрабирует тело массажными движениями. Для восстановления баланса воды в организме (после тренировок, концертов и посещения бани) Полякова пъет травяной чай, заваренный по своему рецепту. Для этого исполнительница использует лаванду, мяту, липу, ромашку. Однако подчеркивает: добавляйте в такой чай травы по вкусу.

#3 Секреты повседневного и вечернего макияжа

Длинные стрелки — обязательный элемент мейкапа Оли Поляковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова отмечает, что достаточно часто она красится сама, особенно когда выступает на корпоративах или небольших концертах.

Интересно, что декоративную косметику Полякова предпочитает наносить подушечками пальцев, а не кисточками, — так певица лучше "ощущает свою кожу" и четко знает, сколько и какого средства нужно нанести.

Мейкап от Оли Поляковой

Певица предпочитает на выходных ходить без косметики, чтобы кожа лица отдыхала.

Полякова настоятельно рекомендует смывать макияж сразу же, когда в нем нет необходимости. И ни в коем случае не оставлять его на ночь, если вы хотите надолго сохранить естественную красоту.

А в следующем видео hair-стилист Поляковой рассказывает о секретах ухода за волосами

Напомним, что ранее Оля Полякова поставила в пример свою 13-летнюю дочь Машу — девочка смогла сбросить 7кг всего за 4 месяца. И все благодаря правильному питанию и физическим нагрузкам. Маша Полякова детально распиала, как смогла эффективно сбросить лишнее.

Позже Полякова с дочкой даже померялись фигурами.

Оля Полякова: биография и интересные факты (видео: РБК-Украина)