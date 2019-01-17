День рождения Оли Поляковой: beauty-секреты украинской Королевы Ночи

Мама двоих девочек выглядит шикарно благодаря простым, но действенным секретам красоты: от питания до мейкапа
Сегодня, 17 января, Оля Полякова отмечает день рождения. Украинской Суперблондинке и Королеве ночи исполнилось 35 лет.
Поклонники любят Полякову не только за "народные" хиты, честность и откровенность. Королева ночи остается "эталоном красоты", раз за разом поражая своей точеной фигурой и молодой внешностью. При этом интересно, что как-то Полякова призналась — она склонна к полноте и очень любит вкусности. Единственное, что сдерживает ее от срывов — необходимость "держать марку", выходить на сцену в коротких и облегающих нарядах.
На instagram-страничке Поляковой поклонницы то и дело просят ее поделиться бьюти-лайфхаками. Ведь певица неоднократно отмечала, что при росте 180 см ее вес всегда держится в пределах 60 кг. В четь юбилея украинской исполнительницы LITE собрал различные секреты красоты Оли Поляковой: от питания и тренировок до мейкапа на каждый день.
Стройная Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
#1 Питание Оли Поляковой: никакого майонеза
"Одних только генов – недостаточно, нужно уделить внимание своему организму. Секрет известен всем давно и прост как дважды два – пейте много воды и высыпайтесь. И поменьше соли!" — говорила как-то Полякова.
Спортивная Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
#2 Спорт: пешие прогулки — ежедневный "the mast"
Оля Полякова со старшей дочкой Машей во время зарядки (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Спорт — важнейшая составляющая ежедневного режима Оли Поляковой. Певица неоднократно отмечала, что каждый день бегает или хотя бы выходит на длительные пешие прогулки.
Более того, после рождения второй дочери Алисы (род. 5 октября 2011) Полякова поправилась на 22 кг!
"Физические нагрузки — то, что может вас спасти, если у вас аппетит, как у меня", — отметила как-то Полякова в передаче "Все буде добре".
Эффективная тренировка от Оли Поляковой
#3 Секреты повседневного и вечернего макияжа
Длинные стрелки — обязательный элемент мейкапа Оли Поляковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Полякова отмечает, что достаточно часто она красится сама, особенно когда выступает на корпоративах или небольших концертах.
Интересно, что декоративную косметику Полякова предпочитает наносить подушечками пальцев, а не кисточками, — так певица лучше "ощущает свою кожу" и четко знает, сколько и какого средства нужно нанести.
Мейкап от Оли Поляковой
Певица предпочитает на выходных ходить без косметики, чтобы кожа лица отдыхала.
Полякова настоятельно рекомендует смывать макияж сразу же, когда в нем нет необходимости. И ни в коем случае не оставлять его на ночь, если вы хотите надолго сохранить естественную красоту.
А в следующем видео hair-стилист Поляковой рассказывает о секретах ухода за волосами
Напомним, что ранее Оля Полякова поставила в пример свою 13-летнюю дочь Машу — девочка смогла сбросить 7кг всего за 4 месяца. И все благодаря правильному питанию и физическим нагрузкам. Маша Полякова детально распиала, как смогла эффективно сбросить лишнее.
Позже Полякова с дочкой даже померялись фигурами.
Оля Полякова: биография и интересные факты (видео: РБК-Украина)