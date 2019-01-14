"Тяжело первые две недели": дочка Поляковой поделилась секретами похудения

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девочка также рассказала, какое внимание уделяет спорту

13-летняя Маша Полякова наконец поделилась со своими поклонниками эффективными секретами похудениями, проверенными на себе лично. К примеру, девочка отметила, что смогла пересилить себя и полностью отказаться от сладкого. Если ей очень хочется побаловать себя, то Маша включает в рацион ложку меда или маленький кусочек черного шоколада. Об этом дочка Поляковой написала на своей instagram-страничке.

Напомним, что ранее Оля Полякова показала фото своей старшей дочери до и после похудения. Всего за 4 месяца девочка похудела на 7 кг, наладив питание и занявшись физическими нагрузками.

Маша Полякова до и после преображения (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Секреты стройности от Маши Поляковой:

#1 Отказ от сладкого

"Я полностью отказалась от сладкого (в моем случае это ужасно, потому как я сладкоежка)", — пишет Маша Полякова.

Девочка уточняет, что баловала себя только черным шоколадом или медом, запивая его чаем (травяным или зеленым).

#2 Отказ от гарниров

Во время похудения Маша не ела картошку, макароны и даже рис. Все это позволяла себе изредка по утрам.

#3 Регулирование рациона питания

Утром девочка есть мюсли с йогуртом или какую-то кашу. В ее рационе теперь преобладают: мясо, рыба, морепродукты, овощи во всех видах. Среди полюбившихся блюд: оладьи из цукини, сырники, а также творожная запеканка.

А вот фрукты девушка есть только в первой половине дня.

#4 Отказ от газировок. Только вода и чай

#5 Спорт

Два раза в неделю Маша ходит на плаванье. Еще 2-3 раза — занимается танцами на пилоне.

"Тяжело первые две недели, сейчас мне уже не хочется всякой дряни!" — подытожила Маша Полякова.

Постройневшая Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Подписчики Маши поспешили похвалить ее за упорство.

"Молодчинка!" — пишет marinariabunina.

"Умничка какая! Так держать!" — соглашается annaviio.

"Вот это сила воли! Малышка, ты большая умница! Своему сыну тебя в пример поставила! Восхищаюсь!" — отмечает viktoriaheih.

"Какая милая девочка! Роскошь! Волосы просто огонь!" — хвалит moya_boginya.

"Машуль, ты большая умничка!" — пишет irinaplatkovskaia.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Отметим, что зимние каникулы Оля Полякова с семьей проводит в Таиланде. Однако даже на отдыхе певица подхватила серьезное заболевание.

Оля Полякова: биография (видео: РБК-Украина)