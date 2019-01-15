"Девочка-молния": Маша Полякова показала стройные ножки и "нарвалась" на волну комплиментов

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девочка продолжает вдохновлять фанатов своей внешностью

Старшая дочь Оли Поляковой — 13-летняя Маша — продолжает удивлять своих поклонников стройностью и красотой. Отметим, что ранее Оля Полякова приятно ошарашила подписчиков, опубликовав фото похудевшей дочери. Девочка-подросток всего за 4 месяца смогла сбросить 7 килограммов.

На данный момент семья украинской Королевы ночи проводит зимний отпуск в Таиланде, откуда делится с фанатами яркими фото в купальнике, на пляже и даже на яхте.

Так, на своей instagram-страничке Маша Полякова опубликовала новое фото, на котором демонстрирует стройные ножки — такие же длинные, как у ее звездной мамы.

Стройная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники 13-летней блогерши поспешили оставить под снимком свои восторженные отзывы.

"Тебе так идет улыбка", — пишет liza_tsurkan.

"Такая красивая девочка", — отмечает shevchuk6094.

"Как всегда красива, почаще улыбайся — улыбка украшает твою красоту", — подчеркивает shishkovataniusha.

"Шикарные волосы!" — замечает tytti_pytti.

"Вся в Олю Полякову! Огонь", — пишет julia_kharchishina.

"Просто красавица. Мамина копия", — соглашается sirovatina.

"Девочка-Молния", — восхищается r_trugoob2002.

"Красотка — агонь", — пишет diana.kunda.

Маша Полякова на отдыхе в Таиланде (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, что до этого Маша Полякова поделилась секретами своего похудения. Девочка по пунктах рассказала, от каких продуктов отказалась и какой спорт вошел в ее жизнь.

Также Оля Полякова с Машей "померились" фигурами и вызвали буквально шквал восторженных отзывов.

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