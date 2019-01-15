ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Девочка-молния": Маша Полякова показала стройные ножки и "нарвалась" на волну комплиментов

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.01.2019 - 17:41
"Девочка-молния": Маша Полякова показала стройные ножки и "нарвалась" на волну комплиментов
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девочка продолжает вдохновлять фанатов своей внешностью

Старшая дочь Оли Поляковой — 13-летняя Маша — продолжает удивлять своих поклонников стройностью и красотой. Отметим, что ранее Оля Полякова приятно ошарашила подписчиков, опубликовав фото похудевшей дочери. Девочка-подросток всего за 4 месяца смогла сбросить 7 килограммов.

На данный момент семья украинской Королевы ночи проводит зимний отпуск в Таиланде, откуда делится с фанатами яркими фото в купальнике, на пляже и даже на яхте.

Так, на своей instagram-страничке Маша Полякова опубликовала новое фото, на котором демонстрирует стройные ножки — такие же длинные, как у ее звездной мамы.

Стройная Маша Полякова

Стройная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники 13-летней блогерши поспешили оставить под снимком свои восторженные отзывы.

  • "Тебе так идет улыбка", — пишет liza_tsurkan.
  • "Такая красивая девочка", — отмечает shevchuk6094.
  • "Как всегда красива, почаще улыбайся — улыбка украшает твою красоту", — подчеркивает shishkovataniusha.
  • "Шикарные волосы!" — замечает tytti_pytti.
  • "Вся в Олю Полякову! Огонь", — пишет julia_kharchishina.
  • "Просто красавица. Мамина копия", — соглашается sirovatina.
  • "Девочка-Молния", — восхищается r_trugoob2002.
  • "Красотка — агонь", — пишет diana.kunda.

Маша Полякова на отдыхе в Таиланде

&quot;Девочка-молния&quot;: Маша Полякова показала стройные ножки и &quot;нарвалась&quot; на волну комплиментов

Маша Полякова

Маша Полякова на отдыхе в Таиланде (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, что до этого Маша Полякова поделилась секретами своего похудения. Девочка по пунктах рассказала, от каких продуктов отказалась и какой спорт вошел в ее жизнь.

Также Оля Полякова с Машей "померились" фигурами и вызвали буквально шквал восторженных отзывов.

Оля Полякова: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)  

"Надя в стае лебедей": Дорофеева повеселила забавным фото в купальнике Как начать худеть: диетолог дала эффективные советы
Новости Украины Оля Поляковапохудениефигура
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь