"Девочка-молния": Маша Полякова показала стройные ножки и "нарвалась" на волну комплиментов

Девочка продолжает вдохновлять фанатов своей внешностью
Старшая дочь Оли Поляковой — 13-летняя Маша — продолжает удивлять своих поклонников стройностью и красотой. Отметим, что ранее Оля Полякова приятно ошарашила подписчиков, опубликовав фото похудевшей дочери. Девочка-подросток всего за 4 месяца смогла сбросить 7 килограммов.
На данный момент семья украинской Королевы ночи проводит зимний отпуск в Таиланде, откуда делится с фанатами яркими фото в купальнике, на пляже и даже на яхте.
Так, на своей instagram-страничке Маша Полякова опубликовала новое фото, на котором демонстрирует стройные ножки — такие же длинные, как у ее звездной мамы.
Стройная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Поклонники 13-летней блогерши поспешили оставить под снимком свои восторженные отзывы.
Маша Полякова на отдыхе в Таиланде (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Напомним, что до этого Маша Полякова поделилась секретами своего похудения. Девочка по пунктах рассказала, от каких продуктов отказалась и какой спорт вошел в ее жизнь.
Также Оля Полякова с Машей "померились" фигурами и вызвали буквально шквал восторженных отзывов.
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