В бікіні на яхті: Маша Полякова оригінально нагадала про день народження зіркової мами

Дівчинка демонструє спортивну фігуру
Суперблондинка української естради Оля Полякова відзначає 17 січня день народження. Запальній співачці виповнилося 35 років.
Поки Полякова приймає поздоровлення, її старша дочка Маша в свій манер нагадує про день народження мами. Так, 13-річна Маша Полякова на своїй instagram-сторінці опублікувала чергове ефектне фото, на якому позує в бікіні і демонструє свою фігуру після надихаючого схуднення (-7 кг за 4 місяці). Зазначимо, що раніше дівчинка вже розповідала, що саме допомогло їй досягти такого результату.
"Доброго ранку, світ! А ви вже привітали мою маму з ДН?" — нагадує Маша.
До речі, фото зроблено на яхті: родина Полякових проводить зимові канікули в Таїланді.
Струнка Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
В коментарях шанувальники Маші не тільки поспішили привітати її відому маму з днем народження, а також залишити компліменти самій дівчині.
Маша Полякова з мамою (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Нагадаємо, що до цього Маша Полякова показала стрункі ніжки і "нарвалася" на хвилю компліментів.
Також спеціально до дня народження Олі Полякової LITE зібрав основні beauty-секрети української Королеви Ночі.
Оля Полякова: біографія відео: РБК-Україна)