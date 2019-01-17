В бікіні на яхті: Маша Полякова оригінально нагадала про день народження зіркової мами

Оля Полякова з Машею (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дівчинка демонструє спортивну фігуру

Суперблондинка української естради Оля Полякова відзначає 17 січня день народження. Запальній співачці виповнилося 35 років.

Поки Полякова приймає поздоровлення, її старша дочка Маша в свій манер нагадує про день народження мами. Так, 13-річна Маша Полякова на своїй instagram-сторінці опублікувала чергове ефектне фото, на якому позує в бікіні і демонструє свою фігуру після надихаючого схуднення (-7 кг за 4 місяці). Зазначимо, що раніше дівчинка вже розповідала, що саме допомогло їй досягти такого результату.

"Доброго ранку, світ! А ви вже привітали мою маму з ДН?" — нагадує Маша.

До речі, фото зроблено на яхті: родина Полякових проводить зимові канікули в Таїланді.

Струнка Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

В коментарях шанувальники Маші не тільки поспішили привітати її відому маму з днем народження, а також залишити компліменти самій дівчині.

"Машка, у тебе чудова мама! Здоров'я їй", — бажає inna_moroz95.

"Я обожнюю твою маму за гумор. Вітаю з днем народження! Звичайно ж, як творчій людині бажаю побільше креативних ідей та проектів. Вона у тебе класнюча", — пише gorna_yana.

"Я привітала! А ти гарнюня. Тебе теж вітаю з Днем народження Мами", — зазначає ludabazeluk1234.

"Принцеса", — пише fan_masha_polyakova.

"Красива", — захоплюється carlos_acosta31.

Маша Полякова з мамою (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, що до цього Маша Полякова показала стрункі ніжки і "нарвалася" на хвилю компліментів.

Також спеціально до дня народження Олі Полякової LITE зібрав основні beauty-секрети української Королеви Ночі.

Оля Полякова: біографія відео: РБК-Україна)