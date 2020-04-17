Безупречные формы: Ким Кардашьян похвасталась соблазнительной фигурой в нижнем белье

Ким Кардашьян продолжает демонстрировать все новые модели своего нижнего белья и вдохновлять поклонников на покупку своими формами и изгибами. В этот раз 39-летняя знаменитость продемонстрировала несколько комплектов разных оттенков и кроя: от оливкового до белоснежного. Все они выполнены в спортивном стиле и призваны сделать фигуру зрительно идеальной и пропорциональной. И разумеется, Ким – лучший пример, что так оно и вышло.

Звезда позирует на фоне бирюзовой воды в полный рост, в разных ракурсах, показывая как новинки из линии, так и свою соблазнительную фигуру. Бьюти-образ ей создали в духе Лары Крофт в исполнении Анджелины Джоли – с длинной косой, а в макияже сделали акцент на бровях и четко подведенных глазах.

Ким в новинках своего бренда (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Скоро: @SKIMS Stretch Rib – стильная спортивная коллекция мягкого ребристого нижнего белья и предметов одежды для дома, которые подчеркивают фигуру и придают форму вашим изгибам. Выпускается в 3 новых цветах и размерах XXS - 5X», – написала Ким, пригласив всех записываться в лист ожидания.

Звезда соблазняет пышными формами (фото: instagram.com/kimkardashian)

Позже Ким добавила и видео, в котором провела краткий обзор продукции новой линии, отметив, что она «очень комфортная и милая». Видео знаменитость записала прямо в своей гардеробной, стоя в одном из комплектов. Ким примерила маечку и шортики, а затем сменила комплект на более соблазнительный – со стрингами и топом в разных оттенках. Оба поста бизнесвумен набрали максимум комментариев, лайков и просмотров. Фолловеры звезды признаются, что им уже не терпится попробовать новинки. Что ж, Ким умеет продавать!

Напомним, на днях Ким не смогла удержаться, чтобы не отметить достижения супруга. Она опубликовала несколько кадров из новой съемки Канье Уэста для мужского глянцевого журнала GQ. Таким образом знаменитость в который раз призналась мужу в любви и выразила свое восхищение его талантами.