Фигура мечты: Ким Кардашьян восхитила аппетитными формами в стильном наряде

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда разбирает архив

Ким Кардашьян уверена: карантин – не повод забывать о стильных аутфитах и эффектных выходах. Так, периодически на странице звезды появляются фото из недавнего прошлого, где она блистала во всей красе на деловых встречах и светских вечеринках. Недавно, к примеру, 39-летня звезда продемонстрировала, как предпочитает носить светлые брюки. А сейчас дело дошло до излюбленного всей семьей тренда – кожи.

Ким скучает по старым временам (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким показала несколько фото, на которых красуется в слегка расклешенных брюках с низкой посадкой, которые дополнила нежно-голубым боди с длинными рукавами и босоножками. Безупречный образ бизнесвумен завершили стильная укладка со структурными прядями в духе «ангелов» Victoria’s Secret, а также макияж в лучших традициях Ким: с идеальным тоном, контурингом, четко прорисованными бровями и чувственными губами. «Старые добрые времена», – написала Ким под галереей.

Сеть высоко оценила старания звезды, уставшей от комфортных домашних луков. Поклонники засыпали Ким комплиментами, отметив не только стильный образ, но и выдающиеся формы красавицы. Нужно признать, Ким умеет подчеркнуть нужное. Наряд действительно сделал выгодный акцент на тонкой талии, пышных груди и бедрах звезды. Берем на заметку!

Как и Кендалл (фото: instagram.com/kendalljenner)

К слову, сестры Ким также любят на самоизоляции вспомнить былые выходы. Недавно 24-летняя Кендалл Дженнер поделилась снимками в необычном образе. Так, для Недели моды в прошлом году она перекрасилась в блондинку. И хотя светловолосой она была всего лишь неделю, этот стиль ей запал в душу. Девушка запостила галерею фото в таком облике и написала: «Одна неделя в качестве блондинки. Помните?». Фанаты, конечно же, помнят такие вещи. Они отметили, что Кендалл выглядит невероятно мило. Впрочем, были и те, кто подчеркнул: с темными волосами знаменитая модель выглядит намного эффектнее.