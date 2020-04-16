Мой гений: Ким Кардашян трогательно поздравила любимого мужа с новой обложкой

Ким Кардашьян и Канье Уэст (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда поддержала супруга

Ким Кардашьян привыкла удивлять своими многочисленными проектами, запусками, стильными выходами и, разумеется, съемками для глянца. Но не меньше, чем свои достижения, звезду радуют успехи любимого мужа – американского рэпера и бизнесмена Канье Уэста. Несколько часов назад Ким представила на личной странице кадры со съемок майского номера известного мужского глянца GQ.

Канье Уэст снялся для нового номера GQ (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда опубликовала несколько фото супруга, где Канье предстал в стильных образах для футуристической съемки, и написала коротко: «GQ гений». На странице глянца в сети Instagram также появилось множество кадров с данной фотосессии. «Жизнь – это песня, которая уже написана, и на это уходит вся жизнь». По ссылке в биографии читайте о кампусе Yeezy, который Канье Уэст разрабатывает в Вайоминге, его следующем альбоме, его «измененном эго» и его обновленной вере в Бога».

Канье на обложке (фото: instagram.com/gq)

Напомним, относительно недавно Канье Уэст начал проводить воскресные службы. Вместе с церковным хором рэпер исполняет евангельские песни. Послушать произведения собираются многие близкие друзья знаменитого семейства. Причем получить пропуск на мероприятие не так и легко. Попасть на воскресную службу, которая проходит на территории дома Ким и Канье, можно только по приглашению. А также все посетители подписывают документ о неразглашении.

Пара преодолела кризис (фото: instagram.com/kimkardashian)

По словам источников, приближенных к паре, все эти перемены в мировоззрении Канье нелегко дались Ким. Также паре пришлось пережить кризис в связи с появлением на свет 4-го ребенка. Супругам даже пришлось отправиться к сексологу. Но теперь все эти проблемы позади.

39-летняя звезда сети и 42-летний исполнитель дружно и весело проводят время на карантине в собственном доме, придумывая детям разнообразные игры. Напомним, у пары подрастает четверо детей: старшей Норт исполнилось 6, Сейнту – 4, Чикаго – 2, а Псалму в мае исполнится год.