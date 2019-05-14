"Без Настюхи не те фото": Потап похвастался релаксом и "гаражным настроением"

Потап и Настя Каменских вновь не сходят с "первых полос". Слухи о предстоящей свадьбе пары распространяются с огромной скоростью и обрастают новыми деталями. Напомним, что в СМИ активно обсуждают новость о том, что Потап и Настя собираются официально расписаться 23 мая. При этом на такую новость уже успела отреагировали пресс-служба Каменских. Но самое интересное, что журналисты не получили ни подтверждения, ни опровержения информации.

И если Каменских хоть как-то прокомментировала слухи, то вот Потап пока что молчит. Зато продолжает радовать поклонников различными обновлениями. Недавно, украинский продюсер и рэпер похвастался расслабленным фото. При этом Потап, как всегда, был немногословен и свой новый пост сопроводил всего двумя хештегами: #garage #mood – что дословно переводится как "гаражное настроение".

На опубликованных снимках Потап лежит на диванчике, судя по всему в каком-то кафе. На нем стильная кепка с дерзкими принтами – любимый аксессуар рэпера. А также видим обычную черную футболку с надписью "Нирвана".

Стильный Потап поделился "гаражным настроением" (фото: instagram.com/realpotap)

Поклонники Потапа также не смогли пройти мимо нового снимка своего любимчика, оставив множество достаточно разных комментариев. Конечно же, не обошлось без намеков на "предстоящую свадьбу".

"Без Настюхи, не те фото. Сьогодні 14.05.19р., отже скоро..."

"Счастливый в скором времени папочка"

"Вы самый лучший репер, я вас обожаю"

"Батя отдыхай и про хип-хоп не забывай. Мазгии))"

"Молодык, молодец, молоток"

"У моего сына была такая футболка"

"Клевый чувак!"

Отметим, что в СМИ тем временем появились новые детали "свадьбы Потапа и Насти". Так, сообщается, что свидетельницей на свадьбе выступит Ирина Горовая – бывшая супруга Потапа. Также сразу после свадьбы молодожены отправятся на отдых – до начала июня. Более того, даже зачастившие в последнее время тренировки Потапа и Насти – это также активная подготовка к торжеству. Вот почему пара так значительно похудела.

Похудевший Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, что 8 мая Потап отпраздновал свой день рождения – рэперу исполнилось 38 лет. И кстати, даже этот праздник Потап встретил в спортивном зале – с установления личного спортивного рекорда. Этот момент на видео поспешила снять Настя Каменских.