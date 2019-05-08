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Потап встретил день рождения с установления спортивного рекорда с Настей Каменских (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.05.2019 - 10:27
Потап встретил день рождения с установления спортивного рекорда с Настей Каменских (видео)
Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских поспешила снять важное видео

Потап отмечает сегодня, 8 мая, свой день рождения. Известному украинскому рэперу и продюсеру исполнилось 38 лет. Отметим, что родился Алексей Потапенко 8 мая 1981 года в Киеве. В семье военного и чемпионки мира по водному плаванью в эстафете. К слову, в детстве Алексей также занимался плаваньем и водным поло (в этом виде спорта парень получил мастера спорта).

В свой день рождения Потап также решил поздравить сам себя. Так, на своей instagram-страничке рэпер опубликовал фотоколлаж, на котором видим снимки с разных жизненных этапов Потапа. Есть фото, на которых он совсем маленький. Также фото с микрофоном в руке. Кстати, в начале 2000-х Потап был в рэп-коллективе "ВуЗВ". И лишь в 2006 году образовался дуэт "Потап и Настя".

Коллаж Потап сопроводил лаконичной подписью: "HBD to me)" ("С днем рождения меня").

Потап

Потап празднует день рождения – рэперу исполнилось 38 лет (фото: instagram.com/realpotap)

Позже также выяснилось, что свое 38-летие Потап встретил более, чем активно – в спортзале с утренней тренировки! При этом, как обычно, в зале с Потапом была и Настя Камеснких. Творческая пара вместе тренируется у одного тренера.

"Леша в своей день рождения пришел на тренировку. Молодец! И сейчас будет делать свой рекорд! Лех, давай!",  - прокомментировала видео Настя Каменских, опубликовав его на своей instagram-страничке. Соответствующий ролик появился в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Тем временем поклонники Потапа поспешили засыпать его поздравлениями:

  • "Bro! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Пусть все мечты сбываются. Обнимаю"
  • "Оо, у тебя все же были волосы! Ладно, шучу. Потапчик, с днюхой"
  • "С Днем рождения, красавчик!"
  • "Какой милый мальчик! С днем рождения!"
  • "Ты поднялся сам, молодец, пацан!!"
  • "С днем рождения, самая яркая корона твоя"
  • "Птп! крутой, классный, талантливый! с Днем Рождения"
  • "Настоящий мужчина, с днюхой"

Напомним, что не так давно (4 мая) Настя Каменских также встретила свой день рождения. Певице исполнилось 32 года. При этом праздник прошел в Турции. Недавно исполнительница показала "турецкое" фото, на котором позирует в стильном образе - в черных лосинах и пиджаке

Также до этого знойная красотка Настя Каменских в бикини засветила роскошные формы

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