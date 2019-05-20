"Без фильтров": Катя Осадчая в Каннах похвасталась идеальной работой (фото)

Катя Осадчая продолжает работать и отдыхать в Каннах. Напомним, что 14 мая в этом французском городе стартовал Каннский кинофестиваль 2019, который продлится до 25 мая. К город съехались сотни звездных гостей, среди которых не только актеры, но и модели, музыканты, телеведущие и т.д. Буквально каждый день здесь запланированы премьеры долгожданных фильмов, а также красные дорожки. Безусловно, Осадчая со своей программой "Світське життя" не смогла пропустить столь значимое событие.

Буквально пару дней назад Осадчая похвасталась своим путешествием в Канны. При этом визит был более, чем удачный и запоминающийся. Так, в сети все еще активно обсуждают знаковую встречу Осадчей с всемирно известным испанским актером Антонио Бандерасом. Украинская телеведущая сделала яркое селфи с Антонио.

А еще чуть позже Осадчая поделилась своими трудовыми буднями. При этом поклонники телеведущей даже позавидовали ей, мол, "всем бы такую работу".

На своей instagram-страничке Осадчая опубликовала очень солнечный снимок – как с открытки. На нем телеведущая позирует в белоснежном расслабленном образе: укороченные джинсы, белая футболка с надписями, а также красные с золотым босоножки на низком ходу. Волосы телеведущая собрала в простой хвост. Из аксессуаров – солнцезащитные очки. При этом позирует Осадчая на пирсе, на фоне яхт и Лигурийского моря, которое омывает Каннские берега.

"Кани без фільтрів. Сонце, море і робота", - подписала фото Осадчая.

Катя Осадчая в Каннах (фото: instagram.com/kosadcha)

Конечно же, поклонники телеведущей поспешили оставить первые отзывы под ее новым снимком:

"Катя, Ви дуже гарна жінка, на Ваших програмах я виросла, Ви найкраща телеведуча.дякую що Ви є"

"Ох, яка вродлива)"

"Хорошая работа!"

"Невероятное фото"

"Работа – мечта!"

Кстати, до этого Осадчая уже показывала несколько фото со своей прогулки в Каннах. Телеведущая оставила на память несколько домиков и узеньких улочек. При этом ведущая отметила: "Коли сонце за день визирнуло на 10 хвилин". Дело в том, что все это время в Каннах шел дождь.

Осадчая в Каннах (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что Катя Осадчая неожиданно "нарвалась" на волну критики из-за своего образа на День вышиванки.

Ранее сообщалось о том, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов очаровали стильным выходом.